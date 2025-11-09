Arrestan a dos delincuentes por dos violentos asaltos en el Paseo Martítimo de Palma la misma noche

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del pasado viernes en Palma a dos delincuentes argelinos que presuntamente atacaron con violencia extrema a dos turistas, un hombre y una mujer, en el Paseo Marítimo para robarles. Primero asaltaron a una joven alemana, a la que amenazaron con un destornillador y le hicieron un "mataleon" para desvalijarla. Apenas dos horas después atacaron al hombre, al que propinaron golpes en la cara y en la parte posterior de la cabeza y le causaron heridas que obligaron a trasladarle a un hospital.

Sobre las cuatro de la madrugada del pasado viernes la central de emergencias del 091 recibió una llamada alertando de que un hombre acababa de ser agredido y robado en las inmediaciones del Paseo Marítimo. Los agentes que fueron donde se encontraba la víctima encontraron al hombre aturdido, con heridas sangrantes en la ceja y en la parte posterior de la cabeza. La Policía solicitó la intervención de una ambulancia, que le trasladó a un centro hospitalario porque precisaba asistencia médica. El joven llegó a perder el conocimiento, por lo que quedó ingresado en observación.

Poco después dos policías nacionales de paisano vieron a dos individuos cuya apariencia encajaba con la descripción de los autores del robo. Cuando les dieron el alto uno de los agresores arrojó un teléfono móvil al suelo junto a un árbol, tratando de desentenderse del dispositivo. Los dos llevaban las zapatillas manchadas de sangre.

Los agentes comprobaron que el teléfono que habían tirado pertenecía al hombre que había sido asaltado poco antes. Al cachear a los sospechosos descubrieron que llevaban otro teléfono móvil que no era suyo, así como documentación del hombre herido y tarjetas bancarias de una turista alemana.

Ambos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Mientras les trasladaban a Jefatura, los agentes tuvieron conocimiento de que dos horas antes, sobre las dos de la madrugada, se había producido otro robo con violencia también en el Paseo Marítimo.

Los policías que habían actuado en el robo anterior habían realizado un informe con la descripción de los autores, que coincidía con la de los dos detenidos.

La víctima, una turista alemana, explicó que le habían realizado la técnica de “mataleón” y que le amenazaron con un destornillador en el cuello. Los asaltantes le habían sustraído el móvil y sus tarjetas bancarias. Se trataba del teléfono y las tarjetas que la patrulla policial había intervenido a los dos detenidos.

En la detención de los dos presuntos delincuentes participaron patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano y del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional. Todos los objetos robados fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.