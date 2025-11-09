Alarma por un incendio en un piso de la Playa de Palma
Dotaciones de los Bombers han controlado el fuego, declarado en la coladuría de una vivienda
Los vecinos han oído una explosión y luego han visto las llamas saliendo por las ventanas
Alarma por un incendio en un piso de la Playa de Palma. Dotaciones de los Bombers, ambulancias y patrullas policiales han acudido este mediodía a la calle Asdrúbal, en s'Arenal, tras recibir avisos sobre una posible deflagracion en un segundo piso, a la que ha seguido un violento fuego , con llamas saliendo por las ventanas. Los equipos de extinción han logrado controlar el fuego rápidamente, que ha afectado a la coladuría de una vivienda, y en principio no se han registrado daños personales.
Según confirman fuentes de los Bombers, sobre la una y veinte del mediodía han recibido avisos de vecinos de la zona que alertaban sobre una posible explosión a la que ha seguido un violento incendio en un segundo piso de un edificio de tres plantas en la calle Asdrúbal, en la Playa de Palma. Los testigos han alertado de que las llamas salían al exterior por las ventanas.
Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, ambulancias y patrullas de la Policía Local y Policía Nacional. Los bomberos están trabajando en la extinción del fuego, mientras que los equipos policiales mantienen las zona acordonada.
Los bomberos han logrado controlar las llamas rápidamente, que han afectado al mobiliario y las instalaciones de la coladuría del domicilio. El origen podría ser eléctrico, aunque todavía está pendiente de investigación. En principio no ha habido daños personales.
