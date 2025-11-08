Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària

Una mujer de 39 años y nacionalidad brasileña ha fallecido y otra, de 48 años de la misma nacionalidad, ha resultado gravemente herida en un accidente frontal entre dos coches ocurrido la medianoche de este viernes en la carretera PM-810, a la altura del kilómetro 5, en el término municipal de Santa Eulària, según ha informado el SAMU 061 y testigos de los hechos.

El siniestro tuvo lugar a las 0.24 horas, cuando dos vehículos, un Volkswagen Golf 4 gris, en el que viajaban las dos mujeres colisionó de frente con un BMW X1 gris oscuro de alquiler, en el que circulaban cuatro jóvenes. En este tramo de vía la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), dos de soporte vital básico (SVB), además de efectivos de los cuerpos de seguridad y bomberos. Los primeros en llegar fueron una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Local de Santa Eulària.

Atrapadas en el coche

Los bomberos excarcelaron a las dos mujeres que quedaron atrapadas en el coche, mientras que los ocupantes del otro turismo involucrado en el siniestro salieron por su propio pie, pese a que el coche quedó apoyado sobre el techo en medio de la vía tras el impacto. Seis bomberos se desplazaron hasta la carretera de Santa Eulària en un camión bomba urbano y tardaron unos 25 minutos en sacar a las víctimas del vehículo. Una de ellas ya estaba muerta, han informado desde el Parque Insular de Bomberos.

Los equipos del SAMU 061 atendieron y estabilizaron a una mujer de 48 años, residente en la isla, que fue trasladada en estado grave al Hospital Can Misses, donde permanece ingresada. La otra más joven que iba en el asiento del copiloto murió en el lugar del accidente al sufrir "lesiones incompatibles con la vida", según informaron los sanitarios asistentes al siniestro. Los apellidos no coinciden, según ha podido saber Diario de Ibiza, así que no eran familiares directas.

Los cuatro ocupantes del segundo coche resultaron heridos de carácter leve y fueron trasladados a la Clínica Vilás y al Hospital Can Misses para su valoración.

El balance del accidente, según el SAMU 061, es de una persona fallecida, una herida grave y cuatro heridos leves.

Por otra parte, Grúas Ibiza destinó tres grúas para movilizar los vehículos, una de ellas era una grúa pluma.

Punto negro

Este verano fallecieron tres personas en la carretera de Santa Eulària, a la altura de Can Marçà, un punto negro de la isla de Ibiza. Todos ellos circulaban en moto y todos chocaron contra coches cuyos ocupantes salieron mucho mejor parados de las colisiones tras invadir el carril contrario. El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell ya ha presentado un proyecto para reformar este peligroso tramo, pero aún no ha sido firmado el convenio.

Las obras cuentan con un presupuesto de licitación de 991.381,59 euros y contemplan la creación de itinerarios peatonales en ambas aceras, instalación de barreras de seguridad, un paso de peatones elevado, dos zonas de paradas de autobús, espacios para contenedores de residuos, así como la limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamientos en todo el tramo. También se reforzará la iluminación pública con nuevos puntos de luz y se mejorará el drenaje superficial.