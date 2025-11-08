El juez acusa a Milojevic de traficar con pistolas y fusiles de guerra

El juez de Palma que investiga la gran red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero acusa también a Stefan Milojevic de traficar con pistolas y armas de guerra. Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil captaron numerosas conversaciones de Milojevic con otras personas sobre entregas de diversas armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47. Los informes policiales señalan que estas armas serían usadas por la banda afincada en Mallorca para hacer frente a otros grupos que pretendieran robarles drogas o dinero, aunque también apuntan la posibilidad de que fueran vendidas a clanes de narcos de la isla. Las pesquisas han permitido identificar a un hombre afincado en Valencia, que mantenía una estrecha relación con Milojevic, como uno de los grandes traficantes de drogas y armas «a nivel mundial». Este sospechoso está huido y el juez, que ha dictado esta semana una orden internacional de busca y captura contra él, ha pedido auxilio a las autoridades de Andorra, donde según parece se ha refugiado, para capturarlo.

Stefan Milojevic, en los juzgados de Palma tras su detención en agosto pasado. / Ana B. Muñoz

La Policía Nacional y la Guardia Civil han entregado al magistrado decenas de conversaciones con alusiones al tráfico de armas intervenidas durante la operación ‘Manso-Enroque Bal’. Muchas de ellas son entre Milojevic y su contacto en Valencia, conocido como ‘Tete’. Este hombre era el encargado de recibir en la península los cargamentos de drogas que la mafia albanesa introducía en Ibiza, entre ellos el de 675 kilos de cocaína que fue decomisado en julio. Según las pesquisas, cuenta con una importante infraestructura para custodiar los alijos antes de darles salida hacia otros países europeos. ‘Tete’ hace referencia en estas conversaciones a sus contactos con clanes mafiosos de los Balcanes, que le estarían suministrando todo tipo de armas de fuego.

"Los AK47 me los quedaré yo"

En uno de los pinchazos, grabado en junio pasado, Milojevic y ‘Tete’ conversan abiertamente sobre un envío de armas. "Los AK me los quedaré yo y ya está", le dice Milojevic a su contacto, con quien también habla sobre unas mochilas con cargadores y balas que serían propiedad del clan albanés afincado en Ibiza. En otro pinchazo, los dos hombres charlan sobre «dos juguetes», pistolas según los investigadores, que ‘Tete’ debe hacerle llegar a Mallorca. El valenciano comenta en otra ocasión que está esperando la llegada de 40 armas de fuego y explica que las recibe desde Eslovaquia.

Los agentes detectaron que la red de Milojevic manejaba armas de fuego en Mallorca para amenazar a morosos y hacer frente a organizaciones rivales, como exponían en las conversaciones intervenidas. La investigación apunta a que algunas de estas armas habrían sido vendidas a clanes de traficantes de la isla que también les compraban droga.

Cuatro armas en Mallorca

En la primera fase de la operación, llevada a cabo en agosto, la Policía y la Guardia Civil encontraron armas, munición y silenciadores en posesión de cuatro de los principales colaboradores de Milojevic. Ninguna de ellas tenía el número de serie y varios habían sido fabricadas precisamente en Eslovaquia.

Los informes policiales destacan la gravedad que supone la circulación de armas de fuego en el mercado negro. Y resaltan también la «peligrosidad» de la organización liderada por Milojevic al tener contacto directo con un proveedor de armas como ‘Tete’, cuyos contactos se extienden a criminales de todo el mundo.