Investigado en Palma por conducción temeraria de una moto sin carné

El joven fue grabado por las cámaras de seguridad en el aparcamiento de la prisión cuando hacía "caballitos" sin casco

Agentes de la Policía Local de Palma.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un joven español de 21 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El joven fue grabado por las cámaras de seguridad en el aparcamiento del centro penitenciario de Palma realizando maniobras temerarias, como acelerones bruscos y "caballitos", todo ello sin casco. Posteriormente los agentes comprobaron que no tiene carné de conducir.

La intervención se inició cuando la Guardia Civil localizó a un individuo después de que el personal de seguridad del centro penitenciario le viera conduciendo un ciclomotor en el aparcamiento con el que daba acelerones y realizaba “caballitos”, todo ello sin portar casco de protección. Una patrulla de la Unidad Motorizada (Umot) se personó en el lugar y se hizo cargo de las primeras actuaciones.

Durante las semanas siguientes, la Sala de Atestados llevó a cabo diversas gestiones. Estas incluyeron la solicitud y el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se observaba al autor sin ningún género de dudas realizando las maniobras anteriormente citadas.. Tras realizar diversas comprobaciones la Policía citó a la titular del vehículo.

A la investigación se sumó el hecho de que el ciclomotor carecía del seguro obligatorio en vigor, lo que supuso una denuncia administrativa. Así mismo, se constató que el conductor cuenta con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

El implicado fue citado a dependencias policiales en calidad de investigado, donde se acogió a su derecho a no declarar y se remitieron las diligencias a la autoridad judicial.

