Dos detenidos por robar productos de un supermercado y pegar a una empleada en Llucmajor

La Guardia Civil de Llucmajor arrestó el pasado miércoles a dos hombres que presuntamente sustrajeron diversos produtos de un supermercado de s'Arenal de Llucmajor y agredieron a una empleada que les sorprendió.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron en la mañana del pasado miércoles, cuando las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Llucmajor recibieron el aviso de que dos personas habían sustraído una serie de objetos de un supermercado de s'Arenal de Llucmajor, y habían agredido a una de las trabajadoras del establecimiento.

Un vecino facilitó a los agentes una descripción de los presuntos autores, por lo que las patrullas realizaron batidas por la zona para tratar de localizar a los autores del robo.

Una de las patrullas de la Guardia Civil vio a dos hombres que encajaban con la descripción aportada. Al darles el alto para su identificación escaparon corriendo mientras tiraban al suelo los productos que al parecer acababan de sustraer.

Una vez interceptados, comprobaron que ambos les constaban antecedentes por delitos similares, además de una requisitoria de detención y presentación ante la autoridad judicial, por lo que se procedió a la detención de los dos hombres, de 39 y 21 años, que fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Llucmajor y posteriormente puestos a disposición judicial.