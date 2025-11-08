Detenido por herir gravemente a puñaladas a un hombre en la cárcel vieja de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves en Palma a un hombre uruguayo como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por herir gravemente de cuatro puñaladas a otro hombre que le acusaba de haberle sustraído dinero y diversos objetos. Los hechos ocurrieron en la cárcel vieja de Palma, donde al parecer el supuesto agresor vivía como okupa. El detenido ha pasado esta mañana a disposicion judicial y ha ingresado en prisión.

El 091 recibió una llamada el jueves por la mañana en la que se informaba que se había producido un apuñalamiento en la cárcel vieja de Palma, en la carretera de Sóller. Al acercarse los agentes a las inmediaciones, vieron a un hombre tumbado en el suelo con unas heridas sangrantes en el abdomen y varias personas se las presionaban para tratar de contener la hemorragia.

Uno de los presentes mostró un vídeo del presunto autor a los agentes. El hombre amenazaba de muerte al que grababa para que no contara lo sucedido. Gracias a eso, las patrullas de la Policía Nacional pudieron difundir la descripción física del agresor.

Los agentes averiguaron que la víctima y un amigo se dirigieron al domicilio del presunto autor donde mantuvieron una disputa ya que le acusaban de haberles sustraído diversos efectos. La víctima se percató de que el hombre lelvaba su gorra y empezaron a pelear y se propinaron puñetazos y patadas.

El presunto autor cogió una navaja y propinó varias puñaladas a su oponente, acometiéndole hasta en dos ocasiones. En total, le asestó cuatro puñaladas, dos en el tórax, una en la pierna y otra en la espalda. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario donde quedó ingresada con pronóstico grave, aunque estable.

Al tener la descripción del sospechoso , una patrulla de la Policía Nacional localizó al hombre en la calle 31 de diciembre. Fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo hecho cargo de la investigación para esclarecer todo lo ocurrido. Los agentes se personaron en el centro hospitalario donde la víctima se encuentra ingresada para tomarle declaración.

La víctima indicó que había acudido al domicilio del agresor con un amigo para recriminarle que el día anterior les había sustraído efectos. Concretamente a la víctima le sustrajo documentación, dinero y diferente ropa entre la que se encontraba su gorra. Al amigo de la víctima también le sustrajeron efectos.

Una vez en el domicilio de la víctima se produjo la disputa y fruto de la misma el agresor, armado con una navaja, acometió hasta en dos ocasiones contra el denunciante y lo apuñaló cuatro veces.

El detenido ha sido puesto por la Policía esta mañana a disposición judicial. Tras tomarle declaración, el titular del juzgado de guardia ha ordenado su ingreso en prisión provisional.