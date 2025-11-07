'El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel

Juan Vega Amaya, conocido como ‘El Vito’, recibió la semana pasada una paliza en la cárcel de Palma, donde está recluido desde el pasado 18 de octubre. ‘El Vito’, considerado uno de los principales vendedores de drogas del poblado de Son Banya que se abastecía de hachís y cocaína de la red de Stefan Milojevic, sufrió diversas lesiones y tuvo que ser atendido en la enfermería. La dirección del centro penitenciario ha optado por trasladarlo de módulo, según han confirmado fuentes conocedoras de lo ocurrido, por motivos de seguridad.

La tensión y la desconfianza entre los clanes de traficantes ha aumentado con las decenas de detenciones practicadas en los últimos meses durante la investigación de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero. Los narcos se acusan entre ellos de haber colaborado con las fuerzas de seguridad para delatarse unos a otros, actuando como confidentes y provocando así la caída de destacados miembros de Son Banya.

Estos enfrentamientos, señalan las mismas fuentes, estarían detrás de la agresión que sufrió 'El Vito'. El joven, de 24 años, consiguió en pocos meses abrirse un hueco en el poblado y se convirtió en uno de los vendedores más activos. La Policía y la Guardia Civil le señalan como uno de los grandes compradores de estupefacientes de la red que dirigía Milojevic.

El resto de traficantes sospechaban que gozaba de cierta impunidad porque era confidente de la Policía Nacional y le acusaban de haber facilitado información para que los investigadores consiguieran capturar alijos y detener a miembros de otros clanes.

'El Vito' tiene una decena de antecedentes, la mayoría por tráfico de drogas y agresiones. A mediados del pasado mes de abril fue detenido por atropellar intencionadamente a un miembro de un clan rival en el polígono de Levante, en Palma. Fue acusado de homicidio en grado de tentativa y quedó en libertad por orden judicial.