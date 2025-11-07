'El Vito', el heredero fugaz del clan de 'Los Bizcos' de Son Banya

Juan Vega Amaya, 'El Vito', ha tenido un reinado fugaz en Son Banya. A sus 24 años, había conseguido situarse en los más alto del poblado: la Policía y la Guardia Civil lo sitúan como uno de los principales vendedores de drogas, que compraba principalmente a la red de Milojevic. Hijo y sobrino de históricos traficantes, fue detenido a mediados de octubre y desde entonces está en prisión. En el centro penitenciario sufrió la semana una pasada una agresión que le obligó a pasar por la enfermería y ha provocado su cambio de módulo por razones de seguridad.

'El Vito', nacido en marzo de 2001, creció entre traficantes. Es miembro del clan de 'Los Bizcos', que aprovechó la caída de 'La Paca' y los suyos para ganar terreno. Juan Vega es hijo de 'La Taílla' y sobrino de 'El Ove', que han sido objetivo de numerosas operaciones antidroga en los últimos años.

Ataque a policías

El joven tiene en su haber dos condenas, ninguna de ellas por narcotráfico. La primera fue por un grave incidente con la Policía Nacional en Son Banya el 15 de noviembre de 2020. Aquel día, varios agentes iban a detener a un nieto de 'La Paca' cuando una turba les atacó. Los policías recibieron manotazos, empujones, patadas, puñetazos y mordiscos. La algarada evitó el arresto y provocó una importante crisis que tardó una semana en zanjarse.

El fugitivo, conocido como 'El Nano', se entregó y varias personas acabaron detenidas por las agresiones a los policías, entre ellas 'El Vito'. El joven acabó siendo condenado por esos hechos a seis meses de prisión junto a otras nueve personas. Su segunda condena fue por conducir sin carné. Una patrulla lo sorprendió el 1 de noviembre de 2024 y 'El Vito' fue condenado en un juicio rápido a pagar una multa de 960 euros.

Atropello

Además de estos antecedentes penales, Juan Vega tiene en su haber una decena de detenciones, dos de ellas por intentos de homicidio. A principios de 2021 fue arrestado por una brutal agresión a un hombre en el poblado de Son Banya. En abril pasado, por atropellar intencionadamente a un miembro de un clan rival en la avenida de México, en el polígono de Levante. En su historial figuran además varias detenciones por tráfico de drogas, delitos contra la seguridad vial y malos tratos.

En los últimos meses, 'El Vito' se había convertido en objetivo prioritario de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además de estar implicado en la investigación contra la red de traficantes dirigida por Stefan Milojevic, al que supuestamente compraba grandes cantidades de drogas para venderlas en Son Banya, su nombre aparece en otra causa judicial por narcotráfico que sigue bajo de secreto de sumario.