"Si usas el móvil, te rajo": un hombre retiene a una mujer en su casa en Manacor y la amenaza de muerte con un cuchillo
La víctima pidió auxilio a través de la aplicación Alertcops y una patrulla de la Policía Nacional detuvo al individuo
"Si usas el móvil, te rajo". Un hombre retuvo en su domicilio de Manacor a una mujer, amiga suya, y le amenazó de muerte con un cuchillo de gran tamaño después de haberle retirado el terminal. La víctima cogió el teléfono unos momentos y se encerró en el baño. Desde allí pidió auxilio a la Policía Nacional a través de la aplicación Alertcops. Una patrulla de la Policía Nacional se personó poco después en el lugar y detuvieron a este individuo por los presuntos delitos de detención ilegal y de amenazas.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves en Manacor. El 091 recibió una petición de ayuda de una mujer que se había puesto en contacto con ellos a través de la aplicación Alertcops. La llamada se cortó, pero la ubicación quedó trasladada a los operadores.
A continuación varias patrullas policiales aprovecharon esta geolocalización para desplazarse al lugar señalado. A los pocos minutos, los agentes observaron cómo un hombre y una mujer se encontraban discutiendo en la calle. Cuando los agentes se acercaron al lugar, la víctima les indicó que el sujeto tenía su móvil. Acto seguido los policías lo encontraron en los bolsillos de él.
Alertcops
La mujer indicó que el hombre era amigo suyo le había ofrecido llevarla a su casa en coche. Cuando se encontraban en el domicilio, el sujeto le escondió su teléfono móvil. La víctima lo recuperó por unos momentos y se dirigió al cuarto de baño. El individuo no la dejó salir del aseo. Luego esgrimió un cuchillo de unos veinte centímetros de hoja y le dijo que la iba a "rajar" si volvía a utilizar el terminal. Tras este relato, los policías cachearon a este hombre y le intervinieron el cuchillo escondido entre su ropa. Acto seguido los agentes le detuvieron por los presuntos delitos de amenazas y de detención ilegal.
A raíz de esta actuación, la Policía Nacional ha subrayado la utilidad que puede tener instalada en el teléfono móvil la aplicación Alertcops. Esta permite avisar rápidamente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil de un peligro inminente. Además, comparte la ubicación y la respuesta es más precisa. Esta aplicación también es muy útil en el rescate de personas. Permite localizarlas, aunque el teléfono móvil no tenga cobertura.
