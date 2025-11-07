Dos detenidos por el alijo de 523 kilos de cocaína de Ibiza

La Guardia Civil de Ibiza, con la colaboración de la Policía Local de Santa Eulàlia, ha detenido a dos hombres, presuntos tripulantes de la embarcación que fue capturada el pasado 11 de octubre en la Platja den Bossa cuando trataba de introducir en la isla un alijo de 523 kilos de cocaína, lo que supuso una de las mayores aprehensiones de esta droga en Baleares.

La lancha, de un llamativo color rojo, fue interceptada por una lancha de la Guardia Civil del Mar frente a la costa de es Porroig, en Eivissa. Los sospechosos se dieron a la fuga y se inició una persecución que acabó cuando, acorralados, encallaron en la Platja den Bossa. Los tripulantes saltaron a tierra y escaparon a la carrera.

Al examinar el interior de la lancha abandonada, los guardias descubrieron 21 fardos de cocaína, con un peso total de 523 kilos, lo que supuso uno de los mayores alijos de esta droga en Baleares.

Posteriores gestiones permitieron identificar a uno de los tripulantes, sobre el que se dictó una requisitoria de búsqueda. Este hombre localizado el pasado 28 de octubre por una patrulla de la Policía Local de Santa Eulàlia. Cuando comprobaron que estaba siendo buscado por la Guardia Civil, le arrestaron.

Posteriormente, el 5 de noviembre, el presunto patrón de la embarcación se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Ibiza, y fue también detenido.