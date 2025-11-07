Ibiza
Detenido en Santa Eulària por una plantación de marihuana
La Guardia Civil detuvo a un hombre de 36 años y nacionalidad española en Santa Eulària, acusado de un delito contra la salud pública. Tenía en casa una plantación de marihuana preparada para su distribución. La investigación comenzó el pasado 17 de octubre, tras recibir los agentes una información anónima sobre una posible plantación de marihuana en una vivienda. A partir de ese aviso, realizaron diversas comprobaciones y observaron un constante movimiento de personas que entraban y salían del inmueble. Durante las identificaciones practicadas, algunas de ellas llevaban pequeñas cantidades de marihuana y hachís. El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de tráfico de drogas.
