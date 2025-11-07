Detenida una limpiadora por robar joyas en el domicilio de Porto Cristo donde trabajaba
Los investigadores de la Policia Nacional averiguaron que una empleada había vendido el botín a terceros
Una limpiadora de una vivienda de Porto Cristo había aprovechado su trabajo para robar gran cantidad de joyas y otros objetos de gran valor. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor han detenido a esta empleada desleal por un presunto delito de hurto.
Los hechos se habrían producido el pasado mes de agosto. Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor iniciaron entonces una investigación después de tener conocimiento de que habían sustraído una gran cantidad de joyas y de otros valiosos objetos en un domicilio de Porto Cristo. La denunciante hizo constar que faltaban anillos, collares y pulseras de un joyero.
Además, esta denunciante hizo especial hincapié en que el joyero no presentaba señal alguna de haber sido forzado. Esta precisó que disponían de llave ella, su marido, su hija y dos trabajadoras de la limpieza. Estas se dedicaban también al servicio doméstico desde hacía años.
Vendidas por 11.000 euros
Las dos empleadas de la limpieza capitalizaron las sospechas de los investigadores, Estas no solo tenían las llaves, sino que conocían a la perfección el lugar exacto donde se encontraba dicho joyero en el interior del inmueble. Las pesquisas posteriores determinaron que una de las trabajadoras había vendido las joyas a terceros y había obtenido por ello unos ingresos de más de 11.000 euros.
Después de realizar las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de esta última empleada como presunta autora de los hurtos. Los investigadores también pudieron localizar buena parte de las alhajas sustraídas. Estas han sido devueltas a su legítima propietaria. No obstante las pesquisas continúan en aras de localizar la totalidad de las joyas robadas.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí