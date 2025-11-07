Detenida una limpiadora por robar joyas en el domicilio de Porto Cristo donde trabajaba

Una limpiadora de una vivienda de Porto Cristo había aprovechado su trabajo para robar gran cantidad de joyas y otros objetos de gran valor. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor han detenido a esta empleada desleal por un presunto delito de hurto.

Los hechos se habrían producido el pasado mes de agosto. Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor iniciaron entonces una investigación después de tener conocimiento de que habían sustraído una gran cantidad de joyas y de otros valiosos objetos en un domicilio de Porto Cristo. La denunciante hizo constar que faltaban anillos, collares y pulseras de un joyero.

Además, esta denunciante hizo especial hincapié en que el joyero no presentaba señal alguna de haber sido forzado. Esta precisó que disponían de llave ella, su marido, su hija y dos trabajadoras de la limpieza. Estas se dedicaban también al servicio doméstico desde hacía años.

Vendidas por 11.000 euros

Las dos empleadas de la limpieza capitalizaron las sospechas de los investigadores, Estas no solo tenían las llaves, sino que conocían a la perfección el lugar exacto donde se encontraba dicho joyero en el interior del inmueble. Las pesquisas posteriores determinaron que una de las trabajadoras había vendido las joyas a terceros y había obtenido por ello unos ingresos de más de 11.000 euros.

Después de realizar las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de esta última empleada como presunta autora de los hurtos. Los investigadores también pudieron localizar buena parte de las alhajas sustraídas. Estas han sido devueltas a su legítima propietaria. No obstante las pesquisas continúan en aras de localizar la totalidad de las joyas robadas.