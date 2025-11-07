Un conductor aparcado en doble fila en Palma entrega a los policías un carné de conducir falso

El conductor de un coche aparcado en doble fila en Palma entregó un carné falso a los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar a requerirle la documentación. Además de denunciarlo por la infracción de tráfico debido al estacionamiento en un lugar no habilitado para ello, los policías le han investigado por un presunto delito de falsedad en documento oficial.

Los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre. Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad de la Policía Local de Palma observaron cómo un coche se encontraba estacionado en doble fila. Por este motivo, los policías le requirieron la documentación del conductor. La patrulla se percató de una serie de irregularidades en el documento que este les había entregado y se lo intervinieron cautelarmente. Tras consultar la base de datos de la Dirección General de Tráfico, esta confirmó que este individuo no tenía ningún carné de conducir válido en España.

Para esclarecer los hechos con más exactitud, un agente de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) experto en documentoscopia realizó un informe pericial de dicho carné. El análisis técnico confirmó de manera fehaciente que el permiso de conducción que había presentado este individuo era falso. Esto era un indicio suficiente de que el conductor había cometido presuntamente una infracción penal.

Informe pericial

Ante la confirmación pericial de que el conductor del coche estacionado en doble fila podría haber incurrido en un delito, la Sala de Atestados de la Policía Local instruyó diligencias por un presunto delito de falsificación en documento oficial. Estas fueron remitidas a la autoridad judicial.