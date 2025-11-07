Tribunales
Condenado por una agresión sexual a su hija discapacitada en Calvià
El acusado acepta dos años de cárcel por someter a su hija a tocamientos
Un hombre ha sido condenado hoy a dos años de prisión por una agresión sexual a su hija, que padece una discapacidad, en Calvià. El procesado ha reconocido durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma que sometió a la víctima a tocamientos y ha acatado la pena tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El pacto incluye suspender la ejecución de la condena, por lo que el acusado no ingresará en prisión.
Los hechos, según ha admitido el propio encausado, ocurrieron en abril de 2024 en una finca propiedad del hombre en Santa Ponça. Allí aprovechó que estaban solos para someter a su hija a tocamientos. Además, le profirió comentarios obscenos mientras le mostraba sus genitales. La víctima, de 46 años, tiene reconocida una discapacidad intelectual y un trastorno neurocognitivo derivado de un ictus cerebral que sufrió años antes.
Los hechos fueron denunciados unas semanas después ante la Guardia Civil, que abrió una investigación. La Fiscalía imputó al procesado un delito de agresión sexual con prevalimiento de relación de parentesco, por el que reclamó tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros para la perjudicada.
El acuerdo alcanzado hoy fija la pena finalmente en dos años de cárcel y establece una orden de alejamiento de tres años.
