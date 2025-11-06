FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Policía Nacional / Guardia Civil / M. Mielniezuk

VÍDEO | Guardia Civil y Policía Nacional dan por cerrada la gran operación antidroga: 76 detenidos, 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros

"La operación Manso-Enroque Bal está cerrada". La Guardia Civil y la Policía Nacional han dado por finalizada una de los mayores operativos realizados hasta ahora contra el narcotráfico y el blanqueo de la droga en Baleares. El balance es de 76 detenidos y la intervención de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís, seis armas de fuego reales y 1,5 millones de euros. Pero más allá de las cifras, los investigadores destacan que han logrado desmantelar todos los escalafones del narcotráfico en las islas: desde el transporte internacional de grandes partidas de droga desde Sudamérica y el norte de África, a su posterior distribución entre bandas de narcotraficantes de las islas y la península, y la venta al menudeo por parte de clanes establecidos en puntos como Son Banya o Manacor.