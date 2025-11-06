Guardia Civil y Policía Nacional dan por cerrada la gran operación antidroga: 76 detenidos, 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros

"La operación Manso-Enroque Bal está cerrada". La Guardia Civil y la Policía Nacional han dado por finalizada una de los mayores operativos realizados hasta ahora contra el narcotráfico y el blanqueo de la droga en Baleares. El balance es de 76 detenidos y la intervención de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís, seis armas de fuego reales y 1,5 millones de euros. Pero más allá de las cifras, los investigadores destacan que han logrado desmantelar todos los escalafones del narcotráfico en las islas: desde el transporte internacional de grandes partidas de droga desde Sudamérica y el norte de África, a su posterior distribución entre bandas de narcotraficantes de las islas y la península, y la venta al menudeo por parte de clanes establecidos en puntos como Son Banya o Manacor.

Han sido dos años de investigación sigilosa, muy complicada por los métodos de contravigilancia que empleaban los capos de la droga, que llegaron a instalar balizas de seguimiento en los coches de los investigadores y presuntamente habían comprado a un oficial de Policía, al mando durante años de un grupo antidroga, para que les facilitara información. La operación reventó finalmente el pasado mes de julio, con la intervención de un cargamento de 675 kilos de cocaína que viajó en un camión en el ferry de Ibiza a Valencia. Tras esta incautación, los acontecimientos se precipitaron. Los investigadores adelantaron los primeros arrestos, ante el temor de que los sospechosos fueran alertados e intentaran huir o destruir pruebas. Los primeros en caer, a mediados de agosto, fueron los supuestos cabecillas en Mallorca: Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez. Junto a ellos fue arrestado el oficial de Policía Faustino Nogales.

Tras esta primera intervención, las operaciones se han sucedido a lo largo de los últimos tres meses. Han sido un total de seis fases, en las que se llevaron a cabo 71 registros domiciliarios que se extendieron desde Son Banya y otros puntos de Palma, a Marratxí, Inca, Binissalem, Pollença, Llucmajor, Sencelles, Sóller y Manacor. En total fueron detenidos 76 sospechosos. Los investigadores destacan que, tras el arresto de los principales jefes de la organización, las sucesivas fases han ido a por los escalones inmediatamente inferiores del negocio del narcotráfico. Desde los clanes que compran grandes partidas hasta los puntos de venta al menudeo.