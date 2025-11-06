Un conductor afirma que le deslumbró el sol al atropellar en Palma a una peatona que cruzaba con el semáforo en verde

Un conductor de 62 años, de nacionalidad francesa, aseguró que el sol le había deslumbrado tras atropellar una mujer que cruzaba correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde en el Secar de La Real. Agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron al lugar y concluyeron que toda la responsabilidad del siniestro recaía en el hombre que iba al volante del turismo.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana del pasado martes. Una llamada al 092 alertaba de que se había producido el atropello de una mujer en el Secar de la Real. La víctima presentaba una herida en la cabeza y se quejaba de un fuerte dolor en una mano. Tras ser asistida por el personal sanitario, fue trasladada a un centro hospitalario.

En primera instancia, agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y la Policía Comunitaria del Distrito Oeste de la Policía Local de Palma se desplazaron en primera instancia hasta el lugar. Estos comprobaron que la víctima cruzaba correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde. Finalmente, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) se encargaron de investigar lo ocurrido.

Reconstrucción del siniestro

Los agentes encargados del caso realizaron una minuciosa inspección ocular y tomaron declaración a los implicados y a posibles testigos. Estos concluyeron que toda la responsabilidad recaía en el conductor del coche. El hombre que iba al volante adujo que no se percató de la presencia de la peatona cruzando la calzada.

En concreto, el conductor indicó que la posición del sol en ese momento le deslumbró y, por este motivo, no advirtió que la peatona estaba cruzando ni tampoco que el semáforo lo tenía en rojo y la transeúnte en verde. Tras reconstruir lo ocurrido, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias.