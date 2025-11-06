Buscan a un joven desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre
PALMA
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes) ha alertado de la desaparición de un hombre de 19 años en Baleares, en paradero desconocido desde el pasado 19 de octubre.
Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, se trata de Lemloum M, de complexión delgada, 180 centímetros de altura, los ojos marrones y el pelo largo y negro.
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- Estos son los requisitos de acceso a las ayudas para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico