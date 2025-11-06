Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un joven desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre / CNDES

EP

PALMA

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes) ha alertado de la desaparición de un hombre de 19 años en Baleares, en paradero desconocido desde el pasado 19 de octubre.

Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, se trata de Lemloum M, de complexión delgada, 180 centímetros de altura, los ojos marrones y el pelo largo y negro.

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre

Buscan a un joven de 19 años desaparecido en Baleares desde el 19 de octubre / CNDES

