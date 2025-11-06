Anulado el juicio por la muerte del bebé del contenedor de Porto Cristo ante las dudas sobre el perito de la defensa

La jueza ha decidido hoy anular el juicio con jurado popular por la muerte de una bebé que fue arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Manacor) por las dudas sobre el perito que declaró que la niña nació muerta. La magistrada ha acordado además investigar judicialmente a este supuesto experto al no haber acreditado que tenga la titulación necesaria para ejercer como tal. La vista oral deberá empezar desde el principio con otro jurado popular y, previsiblemente, con un informe de otro perito.

El juicio fue suspendido el pasado miércoles, cuando la magistrada tuvo conocimiento de que el perito que había declarado el día anterior podía no tener la titulación necesaria para llevar a cabo esta labor. Desde entonces la jueza ha recabado documentación del ministerio de Educación para conocer con precisión si está habilitado para llevar a cabo la función de perito en un caso como este. Sin embargo, la magistrada considera que no hay todavía certezas de que tenga los estudios en Medicina homologados para elaborar un dictamen. Técnicamente, la decisión obedece a que la vista no puede aplazarse ya más tiempo, pues la ley del jurado establece que la suspesión solo puede prolongarse durante cinco días, periodo que ya se ha superado.

En una vista celebrada hoy, la Fiscalía ha pedido que se deduzca testimonio contra el perito en cuestión. Las defensas no se han opuesto y la magistrada así lo ha acordado. En la sesión, la jueza ha anunciado que el jurado popular queda disuelto y la vista oral, anulada.

En el banquillo de los acusados se sientan la madre y los tíos de la bebé por arrojarla a un contenedor en Porto Cristo el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses concluyeron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba a morir. Pide para ellos condenas de prisión permanente revisable. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

El informe del perito bajo sospecha, Carlos Cuadrado, rebate estas afirmaciones. Sostiene que la niña "nació muerta", como defendió la semana pasada en el juicio, y niega que las lesiones detectadas fueron fruto de un traumatismo.