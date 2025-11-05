Stefan Milojevic reconoció haber introducido 43 alijos de droga en Ibiza antes de que un camión con 675 kilos de cocaína fuera interceptado en Valencia

Stefan Milojevic, líder de la banda United Tribuns y uno de los cabecillas junto con el abogado Gonzalo Márquez e la banda dedicada al blanqueo del dinero del narcotráfico desmantelada en agosto, reconoció haber introducido en Ibiza con anterioridad 43 alijos de droga. Esta afirmación la realizó después de que fuera interceptado el pasado mes de julio un camión en un ferry en el Puerto de Valencia con 675 kilos de cocaína. Este había embarcado en isla pitiüsa. El valor de la sustancia estupefaciente vendida en Mallorca ascendió a 25 millones de euros.

La investigación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al detectar la existencia de esta organización de narcotraficantes a gran escala devino en la operación Primo, Manso, Enroque-Bal. Estas pesquisas determinaron que la organización encabezada por Milojevic y Márquez habrían introducido en Mallorca 2.107 kilos de cocaína y 5.647 kilos de hachís. Estos se encargaban a su vez de suministrar esta mercancía a los traficantes locales. Unas 70 personas han sido detenidas en las sucesivas actuaciones policiales después que el pasado mes de agosto comenzara la fase de explotación de la operación.

Los investigadores resaltaron la "perfecta estructura organizativa" de esta banda de narcotraficantes que extendía sus mercados a países europeos como Italia, Alemania y Francia. Esto les permitía "una peligrosidad superior" a la que habrían obtenido actuando de manera individual. Sus integrantes se encontraban "absolutamente coordinados" y cada uno tenía encomendados "unos cometidos concretos". Estos habían sido previamente diseñados por Márquez y Milojevic, líderes de esta organización criminal.

Ámbito internacional

Los investigadores concluyeron que dicha organización de narcotraficantes tenía un ámbito internacional. Su principal actividad era, por un lado, la fabricación, manipulación, transporte y distribución de la droga. Principalmente, se dedicaban a traficar con cocaína y hachís. Por otro lado, habían tejido una red compuesta por diversos individuos en Mallorca, Ibiza y en Valencia. Su actividad había alcanzado tal renombre que organizaciones criminales internacionales habían solicitado sus servicios. Estos comprendían el traslado de los narcóticos desde África a Europa.

Las últimas 13 detenciones de esta sofisticada red de narcotraficantes se llevó a cabo a finales de la semana pasada. El juez decretó el ingreso en prisión de nueve de estos detenidos. Entre los que fueron enviados a prisión se encontraba Ramón Orta Gámez, el histórico líder del clan de ‘Los Orta’. Este sería uno de los principales compradores de las partidas de droga introducidas en la isla por la red dirigida por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez. Las pesquisas de los investigadores apuntan a que Orta compró a la banda 68 kilos de cocaína y 45 kilos de hachís y que les pagó por ello más de 1,5 millones de euros.