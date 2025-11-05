Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laborioso rescate nocturno de dos escaladores en sa Gubia atrapados a 200 metros de altura

Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca se descolgaron desde la cima para ponerlos a salvo

Bombers de Mallorca acudien al rescate de los dos escaladores atrapados en sa Gubia.

Bombers de Mallorca acudien al rescate de los dos escaladores atrapados en sa Gubia. / BOMBEROS DE MALLORCA

Dos escaladores se quedaron atrapados la noche del martes mientras ascendían una vía de 210 metros en el Puig de sa Gubia, en Bunyola. Sus cuerdas se quedaron enredadas y no podían ascender ni descender. Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca, procedentes de los parques de Inca y Sóller, ha participado en el laborioso rescate, que se prolongó durante cuatro horas.

IMG 20251105 WA0005

IMG 20251105 WA0005 / BOMBERS DE MALLORCA

La llamada de auxilio se efectuó sobre las seis y media de la tarde de este martes. Dos escaladores llamaron al 112 para alertar de que se habían quedado atrapados mientras abrían una vía en el Puig de sa Gubia. Tras enredarse las cuerdas no podían evolucionar mientras la luz solar se iba esfumando.

Las dotaciones del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca se desplazaron a la cima de sa Gubia para rapelar y descender hasta el lugar donde se encontraban los dos escaladores. Las cuerdas enredadas no les permitían moverse del lugar cuando se disponían a ascender por esta vía de 210 metros de altura.

Luz de frontales

Cuando los bomberos llegaron a su altura, les colocaron arneses para realizar una ascensión controlada hasta la cima. En esos momentos la luz solar ya había desaparecido y se tuvieron que iluminar con los frontales de sus linternas y con focos instalados al efecto. Sobre las diez y media de la noche, los dos escaladores han sido puestos sanos y salvos.

