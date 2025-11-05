La juez anunciará mañana si anula el juicio del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

La jueza que preside el juicio con jurado popular por la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo anunciará mañana si anula la vista oral. Tras las dudas surgidas sobre el perito de las defensas, la magistrada se ha reunido con las partes para analizar la situación y darles cuenta de la información recibida en los últimos días sobre las posibles irregularidades cometidas por este supuesto experto, que declaró en el juicio que la niña nació muerta. El jurado popular será convocado este jueves y se dará a conocer si el juicio prosigue o queda anulado.

El juicio fue suspendido el pasado miércoles, cuando la magistrada tuvo conocimiento de que el perito que había declarado el día anterior podía no tener la titulación necesaria para llevar a cabo esta labor. Desde entonces la jueza ha recabado documentación del ministerio de Educación para conocer con precisión si está habilitado para llevar a cabo la función de perito en un caso como este.

En el banquillo de los acusados se sientan la madre y los tíos de la bebé por arrojarla a un contenedor en Porto Cristo el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses concluyeron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba a morir. Pide para ellos condenas de prisión permanente revisable. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña.

El informe del perito bajo sospecha, Carlos Cuadrado, rebate estas afirmaciones. Sostiene que la niña "nació muerta", como defendió la semana pasada en el juicio, y niega que las lesiones detectadas fueron fruto de un traumatismo.