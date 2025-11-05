Investigado un hombre por conducir un coche sin carné en Palma y su esposa por darle las llaves

Agentes de la Policía Local de Palma sorprendieron a un vehículo circulando a gran velocidad. Cuando los policías le dieron el alto, comprobaron que el hombre que iba al volante, de 37 años de nacionalidad española, no había obtenido nunca el carné de conducir. También averiguaron que el automóvil era propiedad de su esposa, también española de 29 años. El primero quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y su esposa en calidad de cooperadora necesaria.

El incidente ocurrió cuando agentes de la Policía comunitaria del Distrito Oeste de Palma se encontraban en un punto de vigilancia. Los policías observaron cómo un vehículo circulaba a gran velocidad. Cuando le interceptaron, el conductor no presentó carné de conducir y comprobaron en las bases de datos que nunca lo había obtenido. También averiguaron que la titularidad del turismo correspondía a su esposa.

A tenor de lo ocurrido, la Policía Local de Palma citó a la propietaria del coche para tomarle declaración. Al personarse en las dependencias policiales, esta reconoció que sabía que su marido carecía de carné de conducir. No obstante justificó haberle entregado las llaves por una supuesta urgencia médica y para que le acompañara a un centro sanitario.

Juicio rápido

Tras la toma de declaración de esta mujer, los policías investigaron a la mujer por dicho delito contra la seguridad vial en calidad de cooperadora necesaria. Los dos implicados han sido citados este miércoles para la celebración de un juicio rápido.