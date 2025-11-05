Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio provoca una explosión de una bombona de butano en un piso de Portocolom

El siniestro ha sorprendido en la ducha a la pareja pareja que vive en el inmueble y ha salido en la calle

Edificio siniestrado de Portocolom tras el estallido de una bombona de butano.

Edificio siniestrado de Portocolom tras el estallido de una bombona de butano. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio en un primer piso de un edificio de tres plantas de Portocolom ha provocado un estallido de una bombona de butano. La explosión ha sorprendido en la ducha a la pareja que vive en el inmueble y ha tenido que salir a la calle. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas y agentes de la Policía Local de Felanitx y de la Guardia Civil han desalojado el edificio y han regulado el tráfico.

El siniestro se ha producido en torno a las tres menos cuarto de la tarde en el comedor de una vivienda situada en un primer piso de la calle Marina de Portocolom, en el término municipal de Felanitx. Un incendio ha provocado el estallido de una bombona de butano y ha sorprendido en la ducha a la pareja que habita la vivienda. Por fortuna la estructura del inmueble no ha resultado dañada.

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y Felanitx. Los vecinos del segundo piso se han refugiado momentáneamente en el tejado.

Estructura no dañada

Los servicios de extinción se han dedicado a sofocar los puntos calientes del incendio y a ventilar las zonas donde se había acumulado el humo. Las primeras inspecciones del inmueble siniestrado han determinado que la estructura aparentemente no se encontraba dañada.

