Un incendio provoca una explosión de una bombona de butano en un piso de Portocolom
El siniestro ha sorprendido en la ducha a la pareja pareja que vive en el inmueble y ha salido en la calle
Un incendio en un primer piso de un edificio de tres plantas de Portocolom ha provocado un estallido de una bombona de butano. La explosión ha sorprendido en la ducha a la pareja que vive en el inmueble y ha tenido que salir a la calle. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas y agentes de la Policía Local de Felanitx y de la Guardia Civil han desalojado el edificio y han regulado el tráfico.
El siniestro se ha producido en torno a las tres menos cuarto de la tarde en el comedor de una vivienda situada en un primer piso de la calle Marina de Portocolom, en el término municipal de Felanitx. Un incendio ha provocado el estallido de una bombona de butano y ha sorprendido en la ducha a la pareja que habita la vivienda. Por fortuna la estructura del inmueble no ha resultado dañada.
Hasta el lugar del siniestro se han trasladado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y Felanitx. Los vecinos del segundo piso se han refugiado momentáneamente en el tejado.
Estructura no dañada
Los servicios de extinción se han dedicado a sofocar los puntos calientes del incendio y a ventilar las zonas donde se había acumulado el humo. Las primeras inspecciones del inmueble siniestrado han determinado que la estructura aparentemente no se encontraba dañada.
Por su
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- El vicepresidente de AENA reconoce que las distancias en el interior del aeropuerto de Palma seguirán siendo 'necesariamente largas' tras las obras
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- Quién es Andrea Ivanova, la mujer que vive en Mallorca y asegura tener los labios más grandes del mundo