Detienen a un hombre en Palma por masturbarse ante una niña en un parque

Un hombre se acercó a una niña en un parque de Palma y, después de mirarla de forma lasciva, comenzó a masturbarse por encima de la ropa ante ella. La pequeña fue a buscar al padre de una amiga y abandonaron juntos el recinto. Cuando agentes de la Policía Nacional se dirigieron a este individuo, le encontraron fotos de bebé sen su teléfono móvil. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la libertad sexual.

Los hechos ocurrieron en un parque de Palma. Una niña pidió ayuda a agentes de la Policía Nacional después de que un individuo le instara a que se acercara a él. Este comenzó a mirarla de forma lasciva. Acto seguido empezó a tocarse las partes íntimas por encima de la ropa. Al verlo, la menor pse dirigió al padre de una amiga y abandonaron juntos el recinto.

El padre de la amiga de la víctima explicó a los agentes de la Policía Nacional que este sujeto era un conocido de la zona por, presuntamente, masturbarse ante los niños que acudían a dicho parque. Este se encontraba próximo a un colegio. Acto seguido el testigo acompañó a los policías hasta el recinto donde se encontraba el presunto autor de estos hechos.

Investigación

Cuando los agentes le pidieron a este individuo que se identificara, este se dispuso a mostrarles una foto de su carné de identidad en la galería del teléfono móvil. En ese preciso instante, la patrulla observó que en el dispositivo tenía fotos de bebés que no eran sus hijos.

A continuación agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional abrieron una investigación de lo ocurrido. A principios de semana, los policías le detuvieron por un presunto delito contra la libertad sexual.