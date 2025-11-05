Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un hombre en Palma por masturbarse ante una niña en un parque

El sujeto miraba a los menores de la zona verde de forma lasciva y en su teléfono móvil tenía numerosas fotos de bebés

Agentes de la Ufam de la Policía Nacional durante la detención de este individuo que se masturbaba ante menores. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Palma

Un hombre se acercó a una niña en un parque de Palma y, después de mirarla de forma lasciva, comenzó a masturbarse por encima de la ropa ante ella. La pequeña fue a buscar al padre de una amiga y abandonaron juntos el recinto. Cuando agentes de la Policía Nacional se dirigieron a este individuo, le encontraron fotos de bebé sen su teléfono móvil. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la libertad sexual.

Los hechos ocurrieron en un parque de Palma. Una niña pidió ayuda a agentes de la Policía Nacional después de que un individuo le instara a que se acercara a él. Este comenzó a mirarla de forma lasciva. Acto seguido empezó a tocarse las partes íntimas por encima de la ropa. Al verlo, la menor pse dirigió al padre de una amiga y abandonaron juntos el recinto.

El padre de la amiga de la víctima explicó a los agentes de la Policía Nacional que este sujeto era un conocido de la zona por, presuntamente, masturbarse ante los niños que acudían a dicho parque. Este se encontraba próximo a un colegio. Acto seguido el testigo acompañó a los policías hasta el recinto donde se encontraba el presunto autor de estos hechos.

Investigación

Cuando los agentes le pidieron a este individuo que se identificara, este se dispuso a mostrarles una foto de su carné de identidad en la galería del teléfono móvil. En ese preciso instante, la patrulla observó que en el dispositivo tenía fotos de bebés que no eran sus hijos.

A continuación agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional abrieron una investigación de lo ocurrido. A principios de semana, los policías le detuvieron por un presunto delito contra la libertad sexual.

Detienen a un hombre en Palma por masturbarse ante una niña en un parque

La juez anunciará mañana si anula el juicio del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

Laborioso rescate nocturno de dos escaladores en sa Gubia atrapados a 200 metros de altura

Seis años de prisión por traer a Mallorca cuatro kilos de cocaína de gran pureza desde Brasil

Condenado a dos años de cárcel por violar a una mujer inconsciente en Palma

La última noche de Caroline del Valle: la niña que se evaporó entre silencios y mentiras

Cuatro conductores se han fugado este año tras causar accidentes mortales de tráfico en Mallorca

Sorprenden a un traficante de droga en el aparcamiento de un festival de música en Palma
