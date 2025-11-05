Cuatro conductores se han fugado este año tras causar accidentes mortales de tráfico en Mallorca

Los accidentes mortales con fuga están teniendo una especial incidencia este año. Cuatro conductores han sido detenidos a lo largo de 2025 en Mallorca tras escaparse después de sufrir un siniestro con personas fallecidas, una cifra inusualmente alta. Se trata de tres conductores de coches, mientras que el cuarto circulaba en un tractor. Los acusados se enfrentan a un doble cargo, por homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente, lo que puede agravar seriamente sus condenas.

El primer caso de accidente mortal con fuga de este año ocurrió el pasado 27 de abril en el Camí de Can Capó, en Palma, junto a la autovía de Llevant. Una motocicleta chocó por alcance contra un turismo y la conductora del coche se marchó a pie, dejando al motorista tendido en el suelo y su vehículo abandonado. El hombre, de 56 años, falleció prácticamente en el acto, mientras que la mujer fue detenida poco después por una patrulla de la Policía Nacional. La conductora dio positivo en el test de drogas al que la sometió la Guardia Civil.

El día 12 de julio otro motorista falleció al chocar contra la parte trasera de un tractor que circulaba por la carretera de Campos a Santanyí. De nuevo, el motorista sufrió gravísimas lesiones que le causaron la muerte, mientras que el conductor del tractor dejó allí su vehículo y se marchó a pie. Fue localizado por la Guardia Civil cuatro horas después y sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas. Dio negativo en ambas, aunque quedó investigado por un delito de omisión del deber de socorro.

En la madrugada del 6 de octubre se produjo una colisión frontal de dos coches en un camino cerca de Son Banya, en Palma. El conductor de uno de los turismos falleció en el acto, mientras que los ocupantes del otro se marcharon a pie. Poco después fue localizado el hombre que presuntamente iba en el asiento del copiloto, que había solicitado una ambulancia porque sufría una hemorragia interna.

El conductor se entregó a la Policía Local dos días más tarde. El joven, de 27 años, es sobrino del Ove, un conocido narco de Son Banya, y tenía varios antecedentes, entre ellos una condena por conducir sin carné. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión, aunque posteriormente quedó libre con el pago de una fianza..

El coche en el que circulaba el hombre que falleció cerca de Son Banya. / DM

El último caso se produjo el pasado lunes. Un coche que había sido robado hace varios meses colisionó frontalmente contra una moto que iba en sentido contrario en la rotonda de la salida de Palma hacia Sóller. El motorista, de 27 años, falleció y los dos vehículos se incendiaron. Los cinco ocupantes del coche se escaparon a pie, y se fueron entregando a la Policía Local a lo largo del día siguiente. El presunto conductor, un joven de 19 años con varios antecedentes, ha sido acusado de homicidio imprudente, robo del coche, conducir sin permiso y abandono del lugar del accidente. También ingresó en prisión.

La huida tras un accidente grave no suele ser una buena estrategia. En muchos casos los conductores se fugan para tratar de evitar ser sometidos a pruebas de detección de alcohol o drogas, pero lo que consiguen es pasar a ser acusados de un doble cargo, el de homicidio imprudente y el de omisión del deber de socorro o abandono del lugar del accidente, con lo que se exponen a condenas más severas. A lo largo de este año al menos otras cuatro personas han sido arrestadas tras dar positivo en los controles de alcohol y drogas después de verse implicados en accidentes con personas fallecidas, tres en Eivissa y una en Palma.