Un joven ha sido condenado hoy a seis años de prisión por traer a Mallorca cuatro kilos de cocaína de gran pureza desde Brasil. El acusado fue sorprendido con la droga cuando aterrizó en Son Sant Joan y agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera encontraron los estupefacientes en su equipaje. En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, se ha declarado autor de un delito contra la salud pública tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente siete años y medio de cárcel.

El procesado, un joven uruguayo de 20 años, llegó el pasado 19 de marzo al aeropuerto de Palma procedente de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. En su maleta llevaba 12 bultos que contenían 3.992 gramos de cocaína con una pureza del 79 por ciento. La droga está valorada en el mercado negro en casi 132.000 euros. El joven llevaba también 950 euros repartidos en 19 billetes de 50 euros.

Tras ser sorprendido con la droga, los agentes arrestaron al acusado, que ingresó en prisión preventiva. La Fiscalía le imputó un delito contra la salud pública y reclamó para él siete años y medio de prisión y una multa de 395.000 euros.

Hoy, antes de la vista oral, su abogada y el fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad que ha rebajado la pena. El joven ha aceptado finalmente una pena de seis años y un día de cárcel y una multa de 131.971 euros. Tras el visto bueno del procesado, el tribunal ha dictado sentencia en el acto.