Tribunales
Condenado a dos años de cárcel por violar a una mujer inconsciente en Palma
El acusado reconoce un delito de abuso sexual con penetración tras pactar con la Fiscalía y la acusación particular
Un hombre ha sido condenado hoy a dos años de cárcel por violar a una mujer que estaba inconsciente por el consumo de alcohol y drogas en Palma. El acusado ha reconocido en el juicio que penetró a la víctima sin ningún tipo de consentimiento y se ha declarado autor de un delito de abuso sexual tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, que reclamaban inicialmente diez y nueve años de prisión respectivamente.
El acuerdo incluye apreciar dos atenuantes. Una, de reparación parcial del daño porque antes de la vista ha consignado 5.000 euros para indemnizar a la víctima. Otra, de dilaciones indebidas porque el proceso judicial ha estado paralizado durante casi dos años. El acusado ha acatado la condena y el tribunal ha dictado sentencia en el acto.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de abril de 2021 en la vivienda del acusado. El hombre, que tenía entonces 28 años, ha admitido que aprovechó que la mujer estaba dormida a su lado, con sus capacidades mermadas por el consumo de alcohol y drogas para penetrarla sin ningún tipo de autorización ni consentimiento.
