Sorprenden a un traficante de droga en el aparcamiento de un festival de música en Palma

Un coche con tres individuos despertó las sospechas al permanecer estacionado en un aparcamiento situado en las inmediaciones de un festival de música de Palma. Agentes de la Policía Nacional se acercaron al lugar y observaron cómo los tres sujetos mantenían una actitud vigilante. A continuación los policías cachearon a uno de ellos, de nacionalidad española, y fue detenido por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle cocaína, éxtasis y cristal. Mientras que a los otros dos se les levantó acta por tenencia de droga.

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado sábado. Patrullas motorizadas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional recorrían un aparcamiento situado en las inmediaciones de un festival de música de Palma cuando repararon en el comportamiento sospechoso de tres individuos dentro de un coche. En el interior había tres individuos que se encontraban en actitud vigilante. Estos hacían ademanes de encontrarse consumiendo una sustancia estupefaciente.

Cuando los tres sospechosos repararon en la presencia policial, estos comenzaron a realizar movimientos extraños dentro del vehículo. En concreto estos parecían encontrarse escondiendo algo entre sus ropas y en los asientos del vehículo.

Ante las fundadas sospechas de que estos trataban de ocultar sustancias estupefacientes, la patrulla policial les instó a que se apearan del coche. Una vez que estos se encontraban fuera del automóvil, los agentes les identificaron y procedieron a su cacheo.

A uno de ellos le fueron intervenidas diversas drogas tales como cocaína, éxtasis y cristal. Estas las ocultaba en sus calcetines y dentro de una mochila de pequeño tamaño. Además, dentro de una de sus zapatillas le hallaron tres bolsitas de tusi (MDMA y Ketamina).

"Consumo propio"

A tenor de la cantidad de droga intervenida y a que esta estaba repartida en pequeñas cantidades, concluyeron que estaba lista para su venta. Buena prueba de ello era el modo en el que se había apresurado a tratar de ocultarlas. Pese a que un joven trató de argumentar que estas sustancias estupefacientes eran para su propio consumo, los agentes le detuvieron por un presunto delito de tráfico de drogas.

Mientras que a los otros dos ocupantes les requisaron pequeñas cantidades de cocaína y tusi. Esta droga les fue intervenida y les incoaron un expediente sancionador por la tenencia ilícita de estas sustancias.