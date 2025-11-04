Un motorista, herido de gravedad al chocar con una furgoneta en Santa Maria

Un motorista ha sido evacuado a primera hora de la tarde en estado grave al hospital de Son Espases tras colisionar con una furgoneta en Santa Maria, en el cruce de Santa Eugènia. En el hospital de Palma se ha activado el código Politrauma, previsto para atender a accidentados graves.

Según informan fuentes del 061, el accidente ha ocurrido sobbre las dos menos diez del mediodía en Santa Maria, a la altura del cruce de Santa Eugènia. Una moto ha colisionado contra un lateral de una furgoneta a gran velocidad y el motorista ha salido despedido y ha sufrido graves lesiones.

Al lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del 061, que ha conseguido estabilizar a la víctima, que ha sido trasladada en grave estado a Son Espases.