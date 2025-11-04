Juicio en Palma a un tatuador de Ibiza por abusos sexuales a una turista: "Tenía una mano en la pistola del tatuaje y la otra en mis genitales"

"Tenía una mano en la pistola para hacerme el tatuaje y la otra en los genitales". Con estas palabras, una joven escocesa víctima de presuntos abusos sexuales a manos de un tatuador de Ibiza ha relatado el calvario que padeció al acudir a su estudio en el juicio celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. El fiscal pide para el procesado seis años de prisión por este delito.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.45 horas del 15 de junio en la localidad ibicenca de Sant Josep. Dos jóvenes turistas escocesas se decidieron a tatuarse una mariposa en la cadera en el último día de sus vacaciones en la isla. Para ello se decantaron por un estudio situado junto al hotel donde se alojaban. "Habíamos visto a un chico de mi ciudad que se había hecho un tatuaje, nos gustó y le preguntamos dónde se lo había hecho", ha explicado.

La joven escocesa decidió con su amiga qué parte se iban a tatuar, junto a la cadera. Para facilitar la tarea al tatuador decidieron ponerse una falda. Una vez allí, este les convenció de que les podría dibujar una mariposa y ambas accedieron.

En un primer término, una amiga de la víctima se hizo un tatuaje mientras esta esperaba. En este primer caso no hubo ningún incidente. Cuando entró ella en el estudio, el comportamiento fue completamente distinto.

"Me apoyaba en el hombro derecho para hacerme el tatuaje en la cadera izquierda. Me dijo que abriera las pernas y noté cómo sus dedos se metían en mi vagina. Me quedé paralizada y luego me eché a llorar", ha abundado. "Estaba temblando Llorando con mucho miedo", ha puntualizado.

Múltiples antecedentes

Por su parte, el Guardia Civil que recibió la denuncia de la joven ha afirmado que este tatuador "tenía muchos antecedentes por hechos similares. En una ocasión también abusó de dos menores uno de menos de 16 años", ha indicado.

El acusado, al declarar en último lugar, ha negado categóricamente las acusaciones contra él. "Lamento lo que me está sucediendo. No he introducido dedos. Están fabulando", ha recalcado.

Al término de la vista, el fiscal ha mantenido su acusación de seis años de cárcel para el procesado También ha elevado a 16 años la solicitud de prohibición de trabajos con menores.

