Un joven, herido al ser golpeado por un autobús en la Plaza de España de Palma

Un joven de 21 años ha sido hospitalizado esta tarde en la Policlínica Miramar de Palma con una contusión craneal tras ser golpeado en la cabeza con el retrovisor de un autobús de la EMT en la parada de la Plaza de España, en Palma. En principio, el estado del herido era menos grave y no se temía por su vida.

El accidente, según informa el 061, ha ocurrido sobre las tres menos cuarto de la tarde en una de las paradas de autobús de la Plaza de España. Al parecer el joven estaba esperando el autobús y ha sido golpeado en la cabeza por el retrovisor de uno de los vehículos de la EMT.

El chico, de 21 años, ha quedado tendido en el suelo. Al lugar se ha desplazado una ambulancia del 061, que ha prestado las primeras asistencias al herido y le ha trasladado a la Policlínica Miramar. El joven sufría una contusión craneal y en principio su estado era menos grave.