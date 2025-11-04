Detenidos dos menores por tres robos en domicilios de Sant Llorenç

La Guardia Civil de Árta ha detenido a dos menores, de quince y diecisiete años, como presuntos autores de tres delitos de robos con fuerza en casas habitadas de Sant Llorenç. Los investigadores realizaron registros en las viviendas de los dos adolescentes y encontraron parte de las joyas que habían sido sustraídas.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron denuncias por tres robos con fuerza en interior de viviendas en Sant Llorenç. Agentes del Área de investigación del Puesto Principal de Artá iniciaron iuna investigación en el marco de la operación "Txikia" para localizar a los responsables.

Las pesquisas policiales permitieron detener primero, el pasado 25 de octubre, a uno de los presuntos autores, que resultó ser un chico de quince años, vecino de la localidad. Los guardias encontraron en su casa varias joyas procedentes de dos de las viviendas en las que se habían denunciado los robos.

Parte de las joyas recuperadas en la operación "Txikia". / Guardia Civil

A partir de aquí los agentes continuaron con las gestiones y encontraron el resto de joyas, pertenecientes a la tercera vivienda asaltada con la con la detencion, el pasado lunes, del segundo presunto implicado, que resultó ser también menor de edad, ene este caso de diecisiete años y residente en Manacor.

Todas las alhajas intervenidas han sido devueltas ya a sus propietarios. Las investigaciones siguen abiertas puesto que quedan más joyas y objetos robados por recuperar.