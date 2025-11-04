Un conductor ebrio se lleva un vehículo arrastrando al quedar enganchado tras un accidente en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras provocar un accidente de tráfico mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Su vehículo quedó enganchado a otro coche con la bola de remolque, y al intentar huir arrastró el turismo varios metros.

Una patrulla de la Uvac (Unidad de Vehículos de Accidentes) de la Unidad Nocturna fue requerida para intervenir en un accidente en la avenida Tomàs de Villanueva Cortès. Al llegar, los agentes encontraron dos vehículos enganchados uno al otro, que obstaculizaban un carril de circulación.

Según se desprendió de la inspección ocular y las gestiones realizadas, el conductor del primer vehículo, al realizar una maniobra de marcha atrás para estacionar, colisionó con un coche que estaba aparcado correctamente. A consecuencia del impacto, la bola de remolque de su coche quedó encajada en la parrilla delantera del otro turismo.

El conductor decidió abandonar el lugar y al iniciar la marcha, arrastró consigo al vehículo estacionado, deteniéndose unos metros más adelante.

Al presentar síntomas evidentes de haber consumido alcohol, los agentes procedieron a realizarle la prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 0,94 mg/l en aire espirado, casi cinco veces el máximo legal. Por estos hechos, se le imputó un presunto delito contra la seguridad vial y la Sala de Atestados confeccionó las correspondientes diligencias.