Las vísceras halladas en Halloween en Son Xigala, en Palma, eran restos de una carnicería

Misterio resuelto. Las vísceras halladas en la madrugada de de la Noche de Halloween en una papelera de Son Xigala, en Palma, eran desechos de una carnicería que habían sido colocados por los dueños del negocio como una broma macabra sobre un muñeco en su jardín. El hallazgo de los restos motivó la movilización de diversas dotaciones policiales y de un forense, que rápidamente confirmó que no eran humanos.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del pasado sábado, Noche de Halloween, en una papelera de la calle Sabel.lí, en la barriada palmesana de Son Xigala. La Policía Nacional fue alertada de que había una bolsa que contenía una gran cantida de vísceras ensangrentadas. Varias dotaciones policiales acudieron al lugar y comprobaron que el aviso era real. y se dieron cuenta de que había un reguero de sangre visible que conducía hasta un domicilio cercano. Los agentes llamaron a la casa para saber si los vecinos sabían algo sobre el macabro hallazgo. También se requirió la presencia de un médico forense, que rápidamente certificó que los restos, entre los que había intestinos, un corazón y un hígado, no eran humanos.

La papelera donde aparecieron las vísceras. / J.F.M.

En ese momento, alarmado ante el despliegue policial, apareció un vecino de la zona, que admitió que los restos eran suyos. Se trata del propietario de una carnicería, que dijo que había cogido diversas vísceras de cerdo desechadas de su establecimiento y las había colocado sobre un muñeco en el jardín de su casa como parte de la decoración de la Noche de Halloween. Añadió que alguien había entrado en su propiedad y le había quitado las vísceras y las había arrojado a la papelera.

La Policía Nacional realizó un informe sobre la aparición de las vísceras.