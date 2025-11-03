Sorprenden a tres ladrones tras robar en tres coches en un aparcamiento turístico de Pollença
Tras la denuncia de los afectados, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial y detuvo a tres ladrones tras hallarles los objetos robados
Un total de tres ladrones, dos hombres de 28 años y una mujer de 48 años de nacionalidad española, fueron detenidos cuando acababan de robar a coches estacionados en un aparcamiento de Colomer en Pollença. Agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo especial e interceptaron a los delincuentes con la mercancía robada después de saquear tres vehículos momentos antes.
Los hechos tuvieron lugar sobre la una de la tarde del pasado 21 de octubre. Unos turistas llamaron por teléfono a la Guardia Civil para denunciar que les acababan de robar en el interior de sus vehículos, estacionados en el Colomer, en Pollença. Acto seguido varias patrullas de Seguridad Ciudadana del instituto armado se desplazaron al lugar.
A continuación agentes de la Guardia Civil realizaron en el lugar un punto de verificación de personas y vehículos. Mientras tanto, otros efectivos recababan de las víctimas una minuciosa descripción de los sospechosos de haber perpetrado los robos.
Dinero y joyas
En un momento dado, la patrulla se dedicó a identificar a tres personas que coincidían con las características señaladas. En el vehículo donde viajaban encontraron 2.470 euros en billetes de diverso valor, y varios tipos de joyas. Por este motivo los tres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículos. A continuación fueron puestos a disposición judicial.
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- La casa de Juan March en Santa Margalida será un hotel con el nombre del banquero
- Más casos de alquileres de infravivienda en Mallorca: una casa de madera y un 'estudio' de 1,80 metros de altura ilegal
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año
- Apuntan con un láser a la cabina de un avión de Ryanair en plena maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Palma
- El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
- Tres expertos mallorquines ante el tabú de la muerte: 'Un duelo bien llevado enriquece, humaniza