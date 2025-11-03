Sorprenden a tres ladrones tras robar en tres coches en un aparcamiento turístico de Pollença

Un total de tres ladrones, dos hombres de 28 años y una mujer de 48 años de nacionalidad española, fueron detenidos cuando acababan de robar a coches estacionados en un aparcamiento de Colomer en Pollença. Agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo especial e interceptaron a los delincuentes con la mercancía robada después de saquear tres vehículos momentos antes.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una de la tarde del pasado 21 de octubre. Unos turistas llamaron por teléfono a la Guardia Civil para denunciar que les acababan de robar en el interior de sus vehículos, estacionados en el Colomer, en Pollença. Acto seguido varias patrullas de Seguridad Ciudadana del instituto armado se desplazaron al lugar.

A continuación agentes de la Guardia Civil realizaron en el lugar un punto de verificación de personas y vehículos. Mientras tanto, otros efectivos recababan de las víctimas una minuciosa descripción de los sospechosos de haber perpetrado los robos.

Dinero y joyas

En un momento dado, la patrulla se dedicó a identificar a tres personas que coincidían con las características señaladas. En el vehículo donde viajaban encontraron 2.470 euros en billetes de diverso valor, y varios tipos de joyas. Por este motivo los tres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículos. A continuación fueron puestos a disposición judicial.