Prisión para el conductor implicado en el accidente mortal de Son Castelló

La titular del juzgado de instrucción número 10 de Palma, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del conductor del coche que causó el atropello mortal de un joven motorista de 27 años en la madrugada del pasado sábado en Palma. La jueza le considera autor de los presuntos delitos de homicidio imprudente, hurto de uso de vehículo a motor, conducción sin permiso, falsedad en documento oficial y abandono del lugar del accidente

El joven de 19 años, con numerosos antecedentes en su haber, se entregó a la Policía local de Palma el domingo. Otro tanto hicieron los cuatro ocupantes del vehículo. El caso fue traspasado a la Policía Nacional y los agentes le han trasladado por la mañana a los juzgados de Vía Alemania.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del sábado en la rotonda de la ITV del Polígono Son Castelló. Al parecer un joven argentino de 27 años enfiló con su motocicleta la glorieta en sentido contrario y un coche, un Peugeot 3008 robado, conducido por el ahora encarcelado, embistió a la moto. Como consecuencia del violento choque se declaró un importante incendio.

Historial delictivo

Lejos de prestar auxilio a la víctima, el joven conductor del coche, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, abandonó de inmediato el lugar del accidente. Bombers de Palma acudieron rápidamente al lugar a sofocar las llamas.

Agentes de la Policía Local de Palma se toparon con el motorista fallecido en el lugar y abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Fruto de estas pesquisas determinar que el joven argentino se había adentrado con la moto en la rotonda circulando en sentido contrario.

Los investigadores lograron averiguar que el conductor de un Peugeot 3008 estaba implicado en el siniestro mortal. En el vehículo viajaban otras cuatro personas. Estas se entregaron el mismo sábado a la Policía Local de Palma. Todos ellos quedaron en libertad.

Al día siguiente, el conductor se personó ante la Policía Local en compañía de su abogado. Tras prestar declaración, el joven quedó detenido por los agentes y fue traspasado a la Policía Nacional. Tras ser conducido al juzgado en la mañana de este lunes, la jueza ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.