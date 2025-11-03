La Policía imputa siete delitos al conductor del coche robado que causó la muerte de un motorista en Palma

Homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente, conduccción temeraria, conducción sin carné, robo del vehículo, falsedad documental y hurto (por la sustracción de unas placas de matrícula). Son los delitos que la Policía Local de Palma y la Policía Nacional atribuyen al joven de 19 años que fue detenido por su implicación con el accidente en el que murió un motorista en la madrugada del pasado sabado en Palma, en la salida de la carretera de Sóller. El joven, que ha ingresado en prision tras declarar en el juzgado, es un delincuente con diversos antecedentes por delitos contra la propiedad y contra la seguridad del tráfico.

El accidente ocurrió sobre las seis de la madrugada del sábado, en la rotonda situada en la salida de Palma hacia Sóller (Ma-11), a la altura de la estación de la ITV. Un turismo y una moto chocaron frontalmente en el interior de la rotonda y los dos vehículos se incendiaron. El motorista, un joven de 27 años murió en el acto, mientras que los cinco ocupantes del coche, un Peugeot 3008, se escaparon a pie.

De las primeras diligencias realizadas por la Policía Local se desprendía que el motorista circulaba en sentido contrario en la rotonda. El coche, además, figuraba como sustraído, y le habían cambiado las matrículas.

Puesta a disposición judicial del conductor del coche implicado en el accidente mortal de un motorista. / B.Ramon

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional realizaron investigaciones paralelas para aclarar tanto el accidente como la situación del vehículo, y localizar a los implicados fugados. Finalmente, a lo largo del domingo fueron detenidos tanto el conductor como su presunto cómplice, los dos de 19 años. El primero está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente, conduccción temeraria, conducción sin carné, robo del vehículo, falsedad documental y hurto. Al segundo, también detenido, se le atribuyen los delitos de omisión del deber de socorro y hurto de uso del vehículo. Las tres chicas que iban junto a ellas no están en principio investigadas. Al parecer las habían conocido esa noche.

La Policía Local ha confirmado que el coche fue sustraído en los alrededores del Estadi Balear el 5 de agosto. La matricula fue robada el 23 de octubre de otro coche que estaba estacionado en la Playa de Palma y se la colocaron posteriormente al vehículo sustraído en un intento de burlar los controles policiales. El joven de 19 que presuntamente iba al volante nunca ha tenido carné de conducir, y cuenta con diversos antecedentes por hurtos, robo con fuerza y contra la seguridad vial.

Algunos testigos han relatado que el coche circulaba a gran velocidad poco antes del siniestro.

Tras ser detenido, el joven fue entregado por la Policía Local a la Policía Nacional, que a su vez lo puso este mediodía a disposición judicial. El titular del juzgado ha ordenado su ingreso en prisión.