Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer grave y cuatro heridos leves, entre ellos dos niños, en un choque en Costitx

Se ha producido un choque por detrás entre un coche y una furgoneta a gran velocidad

Una ambulancia en una imagen de archivo

Una ambulancia en una imagen de archivo / DM

EP

Palma

Un total de cinco personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera Ma-3011 que conecta Sineu con Palma, a su paso por el término municipal de Costitx.

El incidente se ha producido alrededor de las 18.00 horas en el kilómetro 26 de esta vía cuando ha habido un choque por detrás entre un coche y una furgoneta a gran velocidad, según han informado el SAMU 061 y la Guardia Civil en sendos comunicados.

Tras el impacto, la furgoneta habría invadido el carril contrario, lo que ha provocado una segunda colisión con otros dos coches.

Hasta allí se han desplazado los servicios sanitarios y los Bomberos de Mallorca para atender a las víctimas. Entre ellas había dos niños de 6 y 8 años, que han sido trasladados al Hospital de Son Espases con pronóstico leve.

Al mismo hospital se ha evacuado a la víctima que ha resultado herida grave, una mujer de 58 años, y el padre los menores de 48 años en estado leve. Por su parte, otro hombre de 47 años se ha trasladado al Hospital de Inca al resultar herido leve.

En el operativo han participado cinco vehículos del SAMU y la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico, ya que la carretera ha estado cortada desde las 18.20 hasta las 19.20 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
  2. El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
  3. La casa de Juan March en Santa Margalida será un hotel con el nombre del banquero
  4. Más casos de alquileres de infravivienda en Mallorca: una casa de madera y un 'estudio' de 1,80 metros de altura ilegal
  5. Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año
  6. El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
  7. Apuntan con un láser a la cabina de un avión de Ryanair en plena maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Palma
  8. Tres expertos mallorquines ante el tabú de la muerte: 'Un duelo bien llevado enriquece, humaniza

Una mujer grave y cuatro heridos leves, entre ellos dos niños, en un choque en Costitx

Una mujer grave y cuatro heridos leves, entre ellos dos niños, en un choque en Costitx

Sorprenden a tres ladrones tras robar en tres coches en un aparcamiento turístico de Pollença

Sorprenden a tres ladrones tras robar en tres coches en un aparcamiento turístico de Pollença

Los Bomberos de Mallorca realizaron 115 rescates entre mayo y septiembre

Los Bomberos de Mallorca realizaron 115 rescates entre mayo y septiembre

Prisión para el conductor implicado en el accidente mortal de Son Castelló

Prisión para el conductor implicado en el accidente mortal de Son Castelló

La Policía imputa siete delitos al conductor del coche robado que causó la muerte de un motorista en Palma

La Policía imputa siete delitos al conductor del coche robado que causó la muerte de un motorista en Palma

Investigado en Palma por duplicar las matrículas del coche de su padre, de 85 años, y ponérselas a su vehículo

Investigado en Palma por duplicar las matrículas del coche de su padre, de 85 años, y ponérselas a su vehículo

Detenido tras olvidarse un dispositivo con archivos pedófilos en un televisor de un centro sociosanitario de Palma

Detenido tras olvidarse un dispositivo con archivos pedófilos en un televisor de un centro sociosanitario de Palma

Dos detenidos por asaltar un domicilio de Palma donde había una plantación de marihuana

Dos detenidos por asaltar un domicilio de Palma donde había una plantación de marihuana
Tracking Pixel Contents