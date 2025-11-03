Una mujer grave y cuatro heridos leves, entre ellos dos niños, en un choque en Costitx

Un total de cinco personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera Ma-3011 que conecta Sineu con Palma, a su paso por el término municipal de Costitx.

El incidente se ha producido alrededor de las 18.00 horas en el kilómetro 26 de esta vía cuando ha habido un choque por detrás entre un coche y una furgoneta a gran velocidad, según han informado el SAMU 061 y la Guardia Civil en sendos comunicados.

Tras el impacto, la furgoneta habría invadido el carril contrario, lo que ha provocado una segunda colisión con otros dos coches.

Hasta allí se han desplazado los servicios sanitarios y los Bomberos de Mallorca para atender a las víctimas. Entre ellas había dos niños de 6 y 8 años, que han sido trasladados al Hospital de Son Espases con pronóstico leve.

Al mismo hospital se ha evacuado a la víctima que ha resultado herida grave, una mujer de 58 años, y el padre los menores de 48 años en estado leve. Por su parte, otro hombre de 47 años se ha trasladado al Hospital de Inca al resultar herido leve.

En el operativo han participado cinco vehículos del SAMU y la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico, ya que la carretera ha estado cortada desde las 18.20 hasta las 19.20 horas.