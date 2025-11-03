Ante el juez el conductor del coche detenido por el accidente mortal de un motorista en Son Castelló

El joven de 19 años que conducía un coche robado implicado en el accidente mortal de un motorista el pasado sábado en Son Castelló ha sido puesto ante el juez la mañana de este lunes. Ha sido detenido como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente.

El joven conductor, que carece de carné de conducir, se entregó este domingo a la Policía Local de Palma, en compañía de un abogado. A continuación fue detenido y traspasado a la Policía Nacional. Con carácter previo, los otros cuatro ocupantes del vehículo también se habían personado en dependencias policiales. Estos quedaron en libertad acusados de un presunto delito de omisión del deber de socorro.

El trágico accidente donde falleció el joven motorista, argentino de 27 años, se produjo la madrugada del pasado sábado en la rotonda de la ITV del Polígono de Son Castelló. Al parecer este circulaba en sentido contrario. De repente, un Peugeot 2008 robado chocó contra él. Tras el violento impacto se produjo un incendio, pero el conductor del turismo se dio a la fuga.

Investigación

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron Bombers de Palma para sofocar las llamas y se toparon con el cadáver del motorista. Agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron hasta allí y abrieron una investigación para reconstruir cómo se había producido el accidente. Las pesquisas determinaron que un Peugeot 3008 robado estaba implicado en la colisión mortal. Antes de que proceder a la detención de sus ocupantes, estos se fueron personando en dependencias policiales en compañía de sus abogados. Los cuatro ocupantes quedaron en libertad con cargos por un presunto delito de omisión del deber de socorro. Mientras que el joven conductor, con varios antecedentes, quedó detenido.