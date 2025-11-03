Investigado en Palma por duplicar las matrículas del coche de su padre, de 85 años, y ponérselas a su vehículo

Un hombre de 58 años está investigado por la Policía Local de Palma por un delito de falsificación documental, por llevar en su coche un duplicado de la matrícula del vehículo de su padre, de 85 años, de idéntica marca y modelo. El hombre presumiblemente falseó las placas para circular libremente pese a que no tenía la ITV pasada ni seguro.

La intervención policial, desarrollada por agentes de Gestión de Depósito de Vehículos Minicipal (Gedep), se inició el pasado 27 de octubre, cuando un vecino de Sóller de 85 años recibió una notificación del Ayuntamiento de Palma porque su coche había sido denunciado por abandono. El anciano se puso en contacto con la Policía Local de Palma para informar de que se debía de tratar de un error, ya que su coche se encontraba en su garaje particular, en su domicilio de Sóller.

El coche denunciado por abandono había sido estacionado en Son Oliva, en Palma, y llevaba las mismas placas de matrícula

Tras varias comprobaciones, el día 30 de octubre, agentes de la Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local de Palma localizaron el vehículo en las proximidades de donde había sido detectado anteriormente. En el lugar se personó el conductor y al verificar el número de bastidor, los agentes confirmaron que no se correspondía con las placas de matrícula que portaba el coche en ese momento.

Ante esa evidencia, el hombre admitió a los agentes que había duplicado las placas del coche de su padre, que coincidía en marca y modelo con el suyo, aunque no especificó por qué lo hizo. Las posteriores comprobaciones revelaron que el coche tenía la ITV caducada desde el año 2019 y el seguro desde el año 2020.

Durante la inspección del coche, los agentes localizaron en el maletero las placas de matrícula originales, que sí correspondían con el número de bastidor del vehículo. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito de Son Toells.

Al conductor se le comunicó su implicación como presunto autor de un delito de falsificación de documento público y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la Autoridad Judicial.