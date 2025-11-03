Hallan vísceras de animal en una papelera de Palma durante la noche de Halloween

La Policía Nacional y un médico forense se movilizaron el pasado sábado de madrugada, durante la celebración de Halloween, por la aparición de una bolsa con vísceras en una papelera junto a un reguero de sangre en Palma. Las primeras pesquisas apuntan a que los restos son de un gato o un cerdo y los agentes están realizando gestiones para esclarecer su origen.

Los hechos, según fuentes conocedoras del caso, ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del sábado, cuando un ciudadano descubrió un reguero de sangre en la calle Sebel·lí y comprobó que en una papelera había una bolsa con varias vísceras en su interior.

Ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos, varias patrullas de la Policía Nacional, agentes de la Policía Científica y un médico forense acudieron al lugar para examinarlos.

El primer examen descartó que se tratara de órganos humanos y apuntó a un cerdo o un gato, aunque las vísceras fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal de Palma para ser analizadas con detalle.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para determinar de dónde procedían las vísceras y aclarar si se trata de un caso de maltrato animal, añadieron las mismas fuentes.