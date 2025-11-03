Dos detenidos por asaltar un domicilio de Palma donde había una plantación de marihuana

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a dos hombres, presuntos autores de un violento asalto a un domicilio de la barriada de es Camp Redó, en Palma, donde había una gran plantación de marihuana. El inquilino, que también fue arrestado posteriormente por un delito de tráfico de droga, sufrió golpes en la cara y cortes en las manos al intentar defenderse de los ladrones.

El asalto ocurrió el 22 de octubre sobre las seis de la tarde, cuando agentes del Grupo de Atracos acudieron a un domicilio de la barriada de es Camp Redó, en Palma, tras recibir el aviso de un robo violento.

Cuando llegaron los policías encontraron al morador en estado de ‘shock’ y sangrando abundantemente por sus manos. Tenía además un gran hematoma en uno de sus ojos. El hombre explicó que dos hombres habían accedido a su domicilio y habían intentado robarle 200 euros que guardaba en su riñonera. Él se defendió y recibió varios golpes. Durante la pelea llegaron hasta la cocina, donde la víctima cogió un cuchillo para defenderse, pero al forcejear fue él el que recibió varios cortes en las manos. Posteriormente los asaltantes se escaparon.

Mientras hablaban con el hombre, los agentes del Grupo de Atracos notaron un fuerte olor a marihuana que salía de una habitación. Por ello dieron aviso al Grupo II de Estupefacientes, que acudieron al lugar junto a la Policía Científica para colaborar en la investigación del asalto.

Los policías realizaron un registro en el domicilio con autorizacion judicial y encontraron una plantación de alrededor un centenar de plantas de marihuana, esquejes y útiles para su cultivo. Además, también había una zona de secado.

La víctima del asalto fue atendido el hombre en un centro hospitalario, ya que necesitó diversos puntos de sutura. Posteriormente quedó detenido por un delito contra la salud pública y otro de defraudación del fluido eléctrico.

Mienas tanto, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional empezó la investigación para identificar a los presuntos autores del robo en la vivienda que habrían provocado las lesiones del morador.

Tras hablar de nuevo con la víctima en dependencias policiales, el hombre explicó que los agresores habían acudido junto a otro hombre que le solía comprar marihuana, aparentemente con la intención de comprar también. Una vez en el domicilio los presuntos autores golpearon al comprador habitual que les había acompañado y a él mismo. Añadió que le habían hecho un “mataleón”, que le dejó aturdido en la cocina.

Finalmente, el pasado jueves, los agentes pudieron identificar y localizar a los sospechosos, que quedaron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia, lesiones y amenazas.