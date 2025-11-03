Detenido tras olvidarse un dispositivo con archivos pedófilos en un televisor de un centro sociosanitario de Palma

Un joven de 23 años ha sido detenido por la Policía Nacional después de dejarse olvidado un dispositivo USB con 42 archivos de vídeo y foto de contenido pedófilo en un televisor comunitario de un centro sociosanitario de Palma. Tras el hallazgo, agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos realizaron una investigacion que condujo al arresto del joven por un delito de corrupción de menores.

Segíun informa la Policía Nacional, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia)inició una investigación como consecuencia del hallazgo de una memoria externa con material de explotación y abuso sexual infantil en las instalaciones de una entidad sociosanitaria en Palma. El personal del centro localizó la memoria USB instalada en un televisor de una sala de ocio comunitario.

Tras comprobar su contenido para averiguar quién era el propietario, los trabajadores del centro encontraon una carpeta que contenía archivos de video y foto de material de explotación/abuso sexual infantil, por lo que entregaron el dispositivo a la Policía Nacional.

El Grupo de Ciberdelicuencia solicitó permiso judicialpara examinar el dispositivo y realizar un informe en el que se ubicaron en fecha y hora la instalación del mismo en el televisor del centro. De la misma manera, se comprobó la existencia de 42 archivos de video y foto con contenido pedófilo. Tras revisar los mismos, se descartó que fueran de producción reciente y cercana, y no se identificó a ninguna de las víctimas.

Durante el examen del dispositivo se localizaron otros archivos que indicaron la filiación de un usuario del centro. Asimismo, se llevaron a cabo diversas gestiones y declaraciones testificales y se intervinieron una CPU y una tablet de la persona que se estaba investigado. Con todo lo obtenido, se localizó al joven, que reconoció los hechos, y manifestó que se lo había descargado de una famosa red social, por lo que quedó detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores.