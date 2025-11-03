Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bomberos de Mallorca realizaron 115 rescates entre mayo y septiembre

El helicóptero Milana suma 39 rescates, una búsqueda y tres incendios

CONSELL DE MALLORCA

EP

Palma

Los Bomberos de Mallorca han llevado a cabo 115 rescates entre los meses de mayo y septiembre, cinco más que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, 23 se realizaron en mayo, 30 en junio, 17 en julio, 29 en agosto y 16 en septiembre.

Las cifras se mantienen similares a las de años anteriores aunque cada año hay más actividad en la montaña tanto por parte de los residentes como de los visitantes.

Durante todo 2024, por ejemplo, los Bomberos de Mallorca realizaron 349 rescates, 110 de ellos durante los meses de verano.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado el incremento en "la calidad y la rapidez del servicio" que ha supuesto la incorporación del helicóptero Milana.

"Ahora llegan más rápido que nunca a la zona de actuación. Se ha pasado de una media de cinco horas por actuación a menos de 20 minutos. En 20 minutos se puede dejar a los heridos directamente en el hospital o en los servicios de emergencia", ha detallado.

Desde que entró en funcionamiento, la Milana ha participado en 39 rescates, una búsqueda y tres incendios de vegetación.

