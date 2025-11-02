Tres detenidos por violentos atracos a menores de edad en Son Rapinya

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes y un menor de edad como presuntos miembros de una banda de violentos atracadores que asaltaba a adolescentes en la barriada de Son Rapinya, en Palma. Los sospechosos, acusados de tres robos con violencia y delitos de lesiones, amenazas y pertenencia a grupo criminal agredían a sus víctimas para quitarles los objetos de valor que llevaban.

Según ha informado hoy la Policía, desde comienzos del mes de octubre los agentes del grupo de Investigación de la Comisaria de Oeste recibieron al menos tres denuncias por robos con violencia en la misma zona. Las víctimas coincidían en destacar la inusitada violencia utilizada por los asaltantes. Los agentes comprobaron que el modus operandi, los lugares de actuación y la franja horaria eran similares en todos los casos.

El primer atraco denunciado se produjo en las inmediaciones de un parque de la barriada. La víctima, menor de edad, denunció que los delincuentes le obligaron mediante amenazas verbales a entregarles un reloj de pulsera que llevaba mientras le agarraban de los brazos para que no huyera. Le quitaron un reloj valorado en 300 euros y 10 euros que llevaba en los bolsillos en monedas. Tras el robo, los asaltantes volvieron a amenazarle para que no les denunciara.

Otro adolescente denunció que estaba en una plaza del barrio cuando los tres acusados se le acercaron y empezaron a intimidarle para que se peleara con uno de ellos. Cuando intentó escapar de allí, los acusados le dieron puñetazos y patadas en la cabeza, la cara, el pecho, la espalda y las costillas, causándole numerosas contusiones y lesiones. La víctima explicó que los agresores llevaban mecheros en sus puños para causarle más daño. Cuando ya estaba completamente indefenso, le quitaron un reproductor de música y un teléfono móvil. Luego le obligaron a ir un cajero para sacar dinero con su tarjeta y dárselo, pero como no funcionaba le forzaron a realizar una transferencia de 243 euros a uno de ellos.

La tercera denuncia era también por un atraco a un menor de edad. La víctima explicó que fue abordada en la puerta de su domicilio por tres jóvenes, que le exigieron dinero bajo amenazas. No llegaba efectivo, por lo que le obligaron a acompañarles hasta una tienda y comprarles todo tipo de bebidas, comida y tabaco. El menor añadió que los asaltantes le dieron golpes y le amenazaron. Acabaron quitándole su teléfono móvil, valorado en unos 700 euros.

Con toda esta información, los agentes consiguieron identificar a tres sospechosos, que fueron detenidos a principios de esta semana por tres robos con violencia, lesiones, amenazas, y pertenencia a grupo criminal. El juez de guardia decretó prisión provisional para los dos jóvenes, mientras el adolescente detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.