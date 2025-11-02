El sospechoso de asesinar a dos mujeres en Mallorca en 11 años

“Era un psicópata de libro”. Con esta contundente frase definía un veterano investigador de la Guardia Civil a Antonio Serrano Ortega. El principal sospechoso de la muerte de dos mujeres con más de una década de diferencia.

Margalida Bestard, la mujer de 72 años desaparecida tras una discusión con Antonio Serrano. / D.M.

Los cuerpos de Ángeles Arroyo y de Margalida Bestard nunca aparecieron después de que se cruzaran con Serrano. Solo el hallazgo en su negocio de sangre de la primera le llevó a permanecer dos meses en la cárcel. Pero al no encontrarse nunca el cadáver, lo pusieron en libertad. A comienzos de 2020, se llevó a la tumba el secreto de la muerte de estas dos mujeres por los que nunca llegó a ser juzgado.

El 6 de noviembre de 1996, Ángeles Arroyo, de 54 años, tuvo la desdicha de que su pequeño chiringuito en Cala Major estuviera colindante con la tienda de souvenirs de Antonio Serrano. Las desavenencias entre uno y otra se tornaron en enconamiento y devino en la posterior desaparición de esta.

Todas las sospechas iban dirigidas a su vecino Antonio Serrano. Él siempre se mantuvo firme y defendió su inocencia con vehemencia. Pero el hallazgo de restos de sangre de la víctima en su establecimiento trastocó su sólida coartada.

Al determinar que la sangre pertenecía a Ángeles Arroyo, el juez instructor decretó el ingreso en prisión provisional de Antonio Serrano por un presunto delito de asesinato. No obstante transcurrido este tiempo se vio obligado a suspender esta medida cautelar, al no aparecer por ningún lado el cuerpo de la víctima.

Local de Ángeles Arroyo de Cala Major, desaparecida en 1996 tras discutir con Antonio Serrano. / B.P.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional escudriñaron el domicilio de Antonio Serrano en Llucmajor y su comercio de Cala Major en Palma. Recabaron infinidad de testimonios, pero ninguno fue concluyente. Dos años después, los agentes utilizaron un georradar para intentar de nuevo encontrar el cuerpo de Ángeles Arroyo. La tenaz búsqueda de su cadáver bajo tierra también dio resultado. «No encontraréis nada», dijo desafiante.

Cuando había transcurrido más de una década, el 10 de octubre de 2007, Antonio Serrano volvió a ser detenido por unos hechos inquietantemente similares. Margalida Bestard Ramis, de 72 años y vecina de Pòrtol, acudió a hablar con Serrano, al que le vendió uva vivienda en s’Arenal de Llucmajor. Al parecer entre ambos se inició una discusión por el pago de la tasa de basura.

Antonio Serrano le había comprado el piso y Margalida desapareció sin dejar el menor rastro después de acudir al domicilio. Cuando la familia de Margalida Bestard denunció su desaparición, las alarmas saltaron al consultar en la base de datos y averiguaron quién era el comprador del inmueble de esta mujer. Se trataba de Antonio Serrano. Este ya había sido detenido una década antes por la desaparición de Ángeles Arroyo.

Investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargaron del caso. El hecho de que un mismo individuo se hubiera topado con dos mujeres, desaparecidas en extrañas circunstancias, les condujo a respaldar la hipótesis de que podrían encontrarse ante un presunto asesino en serie.

Al estrecharse el cerco en torno a Antonio Serrano, los investigadores del instituto armado le detuvieron y le sometieron a interrogatorios para tratar de delimitar qué ocurrió cuando se personó Margalida Bestard en su domicilio.

Sin empatía

Su comportamiento extremadamente frío al responder a sus preguntas les enervó. «Es un psicópata de manual», concluyó uno de los entonces responsables de las pesquisas. En sus respuestas tampoco advirtieron el menor rastro de empatía con el sufrimiento de los hijos de la desaparecida.

Durante estas pesquisas, agentes del Laboratorio Criminalístico de la Guardia Civil registraron minuciosamente un garaje propiedad de Antonio Serrano en busca de algún vestigio de Margalida Bestard. La búsqueda fue de nuevo infructuosa. Serrano quedó libre al ser detenido 11 años después.

Tras su puesta en libertad por falta de pruebas, Antonio Serrano fue agredido en una finca en Algaida. Al parecer cuatro individuos le golpearon y le rompieron una pierna. Un hijo de Margalida Bestard fue entonces sospechoso de haberlo orquestado, aunque lo negó. Con su muerte en 2020 a los 76 ños, Serrano se llevó a la tumba el secreto de la desaparición de estas dos mujeres que mantuvieron contacto con él. Siempre fue el principal sospechoso.