Detenidos cuatro menores por robar tres motos, circular con ellas, falsificar matrículas y fugarse en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro menores como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial, hurto de uso de vehículo y falsedad documental, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que, en la madrugada del lunes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona de Plaza de España de Palma, observaron tres motocicletas circulando a gran velocidad, conducidas por tres jóvenes y un cuarto de copiloto.

Los jóvenes, al percatarse de la presencia policial, realizaron maniobras evasivas con la clara intención de escapar de los agentes, alejándose a gran velocidad hacia el parque de ses Estacions. Los policías, al observar la actitud de los jóvenes y la gran velocidad con la que se alejaban, y al sospechar que estos hubieran cometido algún ilícito, iniciaron una persecución con la intención de interceptar las motocicletas.

A los pocos metros del inicio de la persecución y sin haber sido perdidos de vista, una de las patrullas interceptó a uno de los vehículos, obligando al conductor a detener su marcha. Una vez inmovilizado el vehículo y procediendo a la identificación del conductor, los agentes advirtieron que se trataba de un menor de edad. Al realizar las pertinentes gestiones, se comprobó como el menor identificado carecía de cualquier licencia para conducir vehículos.

Posteriormente, y mientras los agentes seguían realizando gestiones y comprobaciones tanto del menor como del vehículo que conducía, este recibió una llamada telefónica en la cual los agentes pudieron escuchar como un joven le advirtió al menor que estaban debajo de la casa de un conocido.

Tras esta conversación, el menor manifestó a los agentes que los otros tres jóvenes que le acompañaban en la huida se encontraban en una calle cercana, siendo este el domicilio de uno de sus colegas. Una de las patrullas policiales, en un vehículo camuflado, se dirigió hacia la dirección aportada por el menor pudiendo localizar a tres jóvenes, los cuales correspondían con las características señaladas por este.

Los agentes localizaron a los tres menores, sorprendiéndoles agazapados entre los vehículos aparcados. Tras identificarles, se advirtió de que todos ellos eran menores e igualmente carecían de cualquier licencia para conducir vehículos a motor. Durante el cacheo superficial de seguridad practicado a los tres menores, se les hallaron dos llaves de motocicletas, no localizándose las mismas en el lugar. En ese momento, los menores informaron que las mismas se las habían dejado unos amigos y explicaron que se encontraban aparcadas en una calle cercana.

Posteriormente, los policías nacionales localizaron las motocicletas. Tras realizar las pesquisas necesarias, los agentes comprobaron que las matrículas no correspondían con las motocicletas intervenidas. En el interior del maletero de una de ellas, se localizó la documentación figurando un número de matrícula distinto a la que portaba.

Por todo lo anterior, al sospechar que las tres motocicletas interceptadas pudieran haber sido sustraídas, se comprobó que las mismas habían sido hurtadas del interior de una taller mecánico perteneciente a una empresa de alquiler de motos, las cuales estaban valoradas en unos 12.000 euros, confirmando asimismo que las placas que portaban no eran las originales.

Finalmente, los menores fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto de uso de vehículo, falsedad documental y contra la seguridad vial procediendo al traslado de los mismos hasta dependencias policiales. Posteriormente, las motocicletas recuperadas fueron entregadas a su propietario.