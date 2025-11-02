Detenido el conductor del coche que huyó tras la muerte de un motorista en Palma

El joven que conducía el coche robado implicado en el accidente en el que murió un motorista en Palma se ha entregado esta mañana a la Policía Local. El sospechoso ha quedado detenido, al igual que uno de los ocupantes del turismo que anoche acudió también al cuartel de la Policía. Los investigadores siguen analizando cómo se produjo el siniestro y tienen ya claro que el motorista, de 27 años, circulaba en sentido contrario. Los dos jóvenes arrestados, que se dieron a la fuga tras el chcoque, están acusados inicialmente de omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo.

El primer en presentarse ante la Policía Local fue un joven que presentaba diversas quemaduras en las manos por el incendio que se produjo tras la colisión. El sábado, hacia las ocho de la tarde, se presentó en Sant Ferran con un abogado para denunciar estas lesiones. Según contó, salió de fiesta el viernes por la noche y en una discoteca coincidió con otro joven conocido suyo. Acabaron ligando con dos chicas y los cuatro iban en el Peugeot 3008 ya de vuelta a casa.

Omisión del deber de socorro

Este acusado explicó que iba en los asientos traseros del turismo con una de las chicas cuando se produjo la colisión y el coche empezó a arder. Los agentes arrestaron al joven por delitos de omisión del deber de socorro y hurto de uso de vehículo.

Hoy, hacia las diez de la mañana, otro joven se ha entregado en el cuartel de la Policía Local de Palma y, según fuentes policiales, ha confirmado que era él quién conducía el coche. Ha sido detenido por los mismos delitos y los agentes están a la espera de tomarle declaración. Está previsto que ambos sean traspasados a la Policía Nacional, que investiga el robo del automóvil en el que viajaban.